Nie da się ukryć, że powrót do tradycyjnej formy wojny z tysiącami żołnierzy ścierającymi się w śmiertelnym boju z przeciwnikiem na polu bitwy, stał się już przeszłością. W dzisiejszych walkach wykorzystywana jest przede wszystkim robotyka - drony, zdalnie sterowane systemy bojowe i maszyny.

Źródeł wojennej "rewolucji" należy dopatrywać się w konflikcie rosyjsko-ukraińskim. W rozmowie z CNN obrońcy zaatakowanego państwa opowiadali o tym, jak wyglądają współczesne walki. Dużo uwagi poświęcili zwłaszcza jednej maszynie - naziemnemu robotowi, który stał się istnym postrachem rosyjskiej armii.

"Cicha śmierć" sieje spustoszenie na polu walki. Ukraińcy o nowej broni

Rosjanie nazywać mają go "cichą śmiercią". Wszystko z powodu tego, że poruszający się na kołach dron potrafi bezszelestnie zbliżyć się do wroga nawet na odległość 10 m. Gdy zostaje wykryty, najczęściej jest już za późno - dzięki przenoszonym przez niego materiałom wybuchowym nie pozostaje wielu świadków.

Jednym z zadań robota jest też dezorientacja przeciwnika. Maszyna zbliża się, nieoczekiwanie zmienia trasę, eksploduje z zaskoczenia. Jak wskazują żołnierze z jednostki NC13 Trzeciej Brygady Szturmowej, w oparciu o 164 szturmów wyciągnięto wnioski, że bez użycia maszyn do wykonania wskazanych zadań potrzeba byłoby 2300 żołnierzy.

Dowódcy nie ukrywają, że przed wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań tego rodzaju działania przynosiły porażające straty ludzkie. - Nie potrafiłem sobie tego wyobrazić (...) Ale rozumiem, że gdyby taki sprzęt dostępny był dawniej, wielu moich towarzyszy by przeżyło - tłumaczył zastępca dowódcy jednostki Bar.

Atak, ale i logistyka. Szeroka funkcjonalność naziemnych robotów

- Dawniej wojna była bardziej męska. Teraz technologia rozwiązuje wszystko. Nie ma już od tego odwrotu - nie ukrywał w rozmowie z CNN dowódca jednostki Mykoła Zinkiewycz.

Rosjanie nie pozostają jednak bierni i już teraz dostosowują się do odpierania nowego zagrożenia. Zmieniają pozycje i konsekwentnie unikają miejsc, w których stacjonować mogą naziemne drony.

Te wykorzystywane są zresztą przez Ukraińców nie tylko do ataków. Pełnią też funkcje logistyczne - transportują amunicję, wodę, a nawet prowadzą ewakuację rannych.