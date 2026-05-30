Przypadkowi przechodzenie natknęli się na skrzynie w czwartek. - Znaleźli gdzieś pod laskiem skrzynie. Jedną otworzyli, zerknęli... to był pocisk - powiedziała Polsat News jedna z okolicznych mieszkanek. Dodała, że na miejscu zostało zrobione zdjęcie przedmiotu, który znajdował się w środku.

- Koleżanka podesłała je znajomemu żołnierzowi i stwierdził, że to pocisk ćwiczebny bojowy do czołgów Leopard - mówiła kobieta.

Skrzynie wojskowe pod Nidzicą. Żandarmeria Wojskowo wydała komunikat

Na miejscu pojawiła się policja, która przekazała sprawę Żandarmerii Wojskowej w Elblągu. Rzecznik Komendanta Głównego ŻW przekazał w opublikowanym komunikacie, że w lesie znalezione zostały 33 skrzynie z napisami wojskowymi. Wykluczył jednak, że mogło się w nich coś znajdować.

"Oględziny miejsca zdarzenia jak i samych skrzyń wykluczyły, aby znajdowały się w nich jakiekolwiek naboje, łuski lub inne niebezpieczne przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu ludzkiemu" - czytamy w komunikacie.

Służby zmierzają do ustalenia pochodzenia i właściciela odnalezionych rzeczy.

Mieszkańcy twierdzą, że skrzynie nie były puste. "To mogły być pociski"

Polsat News dotarł też do mieszkańca Januszkowa, który pojawił się w miejscu znalezienia skrzyń. Jak twierdzi, przyszli do niego znajomi, którzy się na nie natknęli. - Na początku nie wierzyłem. Z boku jest bagienko i myślałem, że wyłoniło się z niego coś powojennego - relacjonował.

- Pojechaliśmy tam, patrzę piękne skrzynie wojskowe, poukładane. Byłem w szoku. Z tego co pamiętam z czasów, kiedy byłem w wojsku, po napisach stwierdziłem, że to pociski szkoleniowe od RPG. Co tam było? Tyle co otworzyliśmy, to ze szczytu widać było metalową tubę, to się domyśliłem, że mogą to być pociski - mówił.

Mężczyźni wezwali policję. - Spisali nasze zeznania, sprawdzili nas. (...) Jeszcze wczoraj panowie u mnie byli ze śledczej, wypytać czy my tan nie wynosiliśmy nic. Ale mówię: do czego mi to, zupy z tego nie nagotuję - opowiadał.