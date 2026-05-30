MSZ Rosji poinformowało w oświadczeniu, że ambasador Rosji w Armenii Siergiej Kopyrkin został wezwany do Moskwy na konsultacje w związku z działaniami podjętymi przez władze w Erywaniu w celu "zacieśnienia więzi z Unią Europejską, podważających współpracę w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAUG)".

Kazachstan. Przywódcy EAUG chcą zawiesić Armenię

Jak podała agencja Reutera, w piątek przywódcy państw EAUG wspólnie oświadczyli w stolicy Kazachstanu Astanie, że rozważą zawieszenie członkostwa Armenii w organizacji z uwagi na proeuropejski kurs tego kraju. W przemówieniu Putin, nawiązując do Armenii, powiedział, że "scenariusz ukraiński" rozpoczął się od próby zacieśnienia przez Kijów stosunków z Brukselą. Oznajmił też, że Armenia musi wybrać między UE a kierowaną przez Rosję organizacją postsowiecką.

Podczas V Euroazjatyckiego Forum Gospodarczego oraz posiedzenia Najwyższej Euroazjatyckiej Rady Gospodarczej państw EAUG premier Armenii Nikol Paszynian był nieobecny, co wpisuje się w coraz chłodniejsze relacje Armenii z Rosją i strukturami postsowieckimi.

Jak podkreślił Reuters, oprócz przekazania groźby dotyczącej zawieszenia członkostwa Armenii w EAUG, wezwano władze w Erywaniu do zorganizowania referendum, by obywatele mogli zagłosować nad wyborem dalszej drogi.

Według przywódców państw EAUG Paszynian próbuje obrać kurs na Zachód, jednocześnie publicznie krytykując Rosję. Przywódcy stwierdzili, że integracja Armenii z Zachodem stanowi "poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa gospodarczego" organizacji, a kwestia dalszego członkostwa tego kraju zostanie ponownie rozpatrzona podczas następnego spotkania bloku w grudniu.

Władimir Putin wskazał na Ukrainę

Władimir Putin zabrał głos podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami po zakończeniu wizyty w Kazachstanie. Odniósł się do dyskusji dotyczącej relacji Armenii z Euroazjatycką Unią Gospodarczą oraz Unią Europejską.

Rosyjski przywódca wezwał do jak najszybszego rozstrzygnięcia kwestii przyszłości kraju i przeprowadzenia referendum dotyczącego dalszego kierunku integracji. Jednocześnie zauważył, że władze w Erywaniu powinny sięgnąć do historii Ukrainy i jej późniejszych "problemów". Te zdaniem kremlowskiego przywódcy rozpoczęły się właśnie od chęci dołączenia do Unii Europejskiej.

Armenia zacieśnia relacje z Zachodem. Proces akcesyjny do UE

Pod rządami premiera Paszyniana Armenia dąży do zacieśnienia relacji z Zachodem, m.in. poprzez przyjęcie w marcu 2025 r. ustawy o rozpoczęciu procesu akcesyjnego do UE.

We wtorek sekretarz stanu USA Marco Rubio przyleciał do Erywania, gdzie podpisał trzy porozumienia: o strategicznym partnerstwie USA z Armenią, o minerałach krytycznych oraz współpracy w sprawie korytarza tranzytowego, który ma połączyć Azerbejdżan z jego eksklawą - Nachiczewańską Republiką Autonomiczną, oddzieloną przez terytorium Armenii.

W wyborach parlamentarnych, które odbędą się 7 czerwca, partia Kontrakt Obywatelski premiera Paszyniana zmierzy się z partiami opozycyjnymi, z których część jest prorosyjska.