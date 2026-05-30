"Przełomowy dzień". Dziesiątki miliardów na polski sprzęt dla armii
Ze środków SAFE podpisana została umowa pomiędzy m.in. Polską Grupą Zbrojeniową i Hutą Stalowa Wola a Agencją Uzbrojenia. - To jest 60mld zł właśnie podpisanych kontraktów. (...) Czegoś takiego nie było. (...) To absolutnie przełomowy dzień dla budowy zdolności Wojska Polskiego - powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wśród zakupionego sprzętu są m.in. chwalone w Ukrainie Kraby.
W ramach kontraktów polska armia otrzyma bojowe wozy piechoty Borsuk, wozy towarzyszące dla wyrzutni Homar-K, dla haubic K9, pojazdy minowania narzutowego Baobab, moduły moździerzowe Rak, moduły ogniowe Regina i wozy dowodzenia.
Podpisano też aneksy dotyczące refinansowania na dostawy Rosomaków oraz umowy wykonawczej z 2023 r, na dostawę wozów towarzyszących dla haubic K9.
Kosiniak-Kamysz podkreślał, że "program SAFE jest wyrazem naszych dążeń do niezależności w produkcji zbrojeniowej".
- 60 mld zł dla Huty Stalowa Wola i firm PGZ-u. To wszystko w jeden dzień w ramach umów zawieranych na sprzęt dla Wojska Polskiego. 30 maja to absolutnie najważniejszy dzień w budowie zdolności Wojska Polskiego i budowie niezależności polskiego przemysłu zbrojeniowego - mówił wicepremier.
