"Przełomowy dzień". Dziesiątki miliardów na polski sprzęt dla armii

Ze środków SAFE podpisana została umowa pomiędzy m.in. Polską Grupą Zbrojeniową i Hutą Stalowa Wola a Agencją Uzbrojenia. - To jest 60mld zł właśnie podpisanych kontraktów. (...) Czegoś takiego nie było. (...) To absolutnie przełomowy dzień dla budowy zdolności Wojska Polskiego - powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wśród zakupionego sprzętu są m.in. chwalone w Ukrainie Kraby.

Dwa samobieżne działa artyleryjskie na gąsienicach ustawione na trawiastym polu pod błękitnym niebem z białymi chmurami. Obok jednego z dział stoi żołnierz w mundurze.
PAP/Agnieszka Bielecka
W ramach kontraktów polska armia otrzyma bojowe wozy piechoty Borsuk, wozy towarzyszące dla wyrzutni Homar-K, dla haubic K9, pojazdy minowania narzutowego Baobab, moduły moździerzowe Rak, moduły ogniowe Regina i wozy dowodzenia. 

 

Podpisano też aneksy dotyczące refinansowania na dostawy Rosomaków oraz umowy wykonawczej z 2023 r, na dostawę wozów towarzyszących dla haubic K9.

 

Kosiniak-Kamysz podkreślał, że "program SAFE jest wyrazem naszych dążeń do niezależności w produkcji zbrojeniowej".

 

- 60 mld zł dla Huty Stalowa Wola i firm PGZ-u. To wszystko w jeden dzień w ramach umów zawieranych na sprzęt dla Wojska Polskiego. 30 maja to absolutnie najważniejszy dzień w budowie zdolności Wojska Polskiego i budowie niezależności polskiego przemysłu zbrojeniowego - mówił wicepremier. 

 

Artur Pokorski / polsatnews.pl
