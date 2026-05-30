Pogodowy armagedon na południu Polski. "Pierwsza w tym roku trąba powietrzna"

Nawałnica przeszła przez Śląsk i Opolszczyznę. Silne deszcze i porywisty wiatr wyrządził wiele szkód. Na szczęście nikt nie został ranny.

"Nad terenem powiatu strzeleckiego, głównie miejscowością Balcerzowice, przeszła wichura, która uszkodziła pięć dachów w budynkach mieszkalnych, odnotowane w sumie mamy uszkodzenia 11 budynków, bo też zostały uszkodzone budynki gospodarcze. Jeden całkowicie runął. Z jednego z budynków ewakuowano siedem osób, natomiast z pozostałych budynków mieszkalnych osoby ewakuowały się jeszcze przed przybyciem strażaków" - powiedział w rozmowie z Polsat News st. bryg. Piotr Zdziechowski, zastępca komendanta powiatowego PSP w Strzelcach Opolskich.

Nawałnica przeszła przez Dolny Śląsk i Opolszczyznę

RMF FM podało natomiast, że skutki nawałnicy odczuwane były również na Śląsku. KM PSP w Gliwicach w związku z intensywnymi opadami deszczu i gwałtownym wiatrem odnotowała do tej pory 31 zdarzeń. Najbardziej poszkodowana przez żywioł została gmina Rudziniec, gdzie strażacy mieli najwięcej interwencji.

Silne wiatry przewróciły drzewa na drogi. Straż pożarna przekazała wieczorem, że jezdnie zostały udrożnione i wznowiono na nich ruch pojazdów.

Służby poinformowały również, że w gminie Rudziniec uszkodzonych zostało łącznie osiem budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Opolskie. Pierwsza trąba powietrzna w tym roku

Polscy Łowcy Burz przekazali na swoich mediach społecznościowych przekazali, że przez powiat strzelecki przeszła pierwsza w tym roku trąba powietrzna.



"Wstępna analiza wskazuje, że siła zjawiska osiągnęła co najmniej IF2 w międzynarodowej skali Fujity (IF Scale), co odpowiada prędkości wiatru dochodzącej do około 200 km/h" - czytamy w poście.

Obserwatorzy ekstremalnych zjawisk pogodowych dodali, że w przeszłości trąby powietrzne często przechodziły przez ten obszar.