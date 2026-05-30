Umowa z programu SAFE na dostawę 155 mm amunicji artyleryjskiej została zawarta z Konsorcjum PGZ-AMUNICJA w Zakładach Metalowych Dezamet S.A. w Nowej Dębie.

Program SAFE. Umowa na amunicję 155 mm

- To jest wielka sprawa i od dwóch lat prowadzimy proces budowy fabryk amunicji w Polsce. Żeby te fabryki mogły zafunkcjonować, to potrzebne są zamówienia. I zdobyliśmy pieniądze. Tu jesteśmy w tej drużynie w objeździe po Polsce. To "Tour de SAFE", który jest wyznacznikiem naszego bezpieczeństwa, trwa już od trzech dni - powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił, że podpisano "gigantyczną umowę na realizację Narodowej Rezerwy Amunicyjnej". - Uchwały podjętej przez poprzedni rząd, który z tą uchwałą nic nie zrobił, nie kupił żadnej części amunicji dla polskiego wojska. Nie kupił żadnych zdolności do produkcji i nie zbudował tych zdolności do produkcji amunicji 155 milimetrów. Bo trzeba zacząć od samego początku, od tego, od czego wyszliśmy tak naprawdę. Bo dzisiejszy dzień nie jest pierwszym etapem. Jest kolejnym etapem w budowaniu zdolności samodzielnej produkcji amunicji 155 mm, czyli kluczowej dla dzisiejszego pola walki - mówił.

"Żaden kraj w UE". Polska zawrze umowy na gigantyczną kwotę

Minister obrony narodowej podkreślił, że "za kilka miesięcy będziemy mogli ze spokojem powiedzieć, że wybudowaliśmy fabryki amunicji, złożyliśmy zamówienia i wypełniliśmy rezerwy amunicyjne".

Amunicję artyleryjską kalibru 155 mm dostarczy polskiej armii konsorcjum PGZ-AMUNICJA w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (lider), Zakłady Metalowe "Dezamet" S.A., Mesko S.A., Zakłady Chemiczne "Nitro-Chem" S.A., Zakład Produkcji Specjalnej "Gamrat" Sp. z o.o. oraz Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "Belma" S.A.

W sobotę podpisanych zostanie 29 umów z polskimi firmami zbrojeniowymi na łączną kwotę 78 mld zł. - Żaden kraj w Unii Europejskiej nie ma w całości takiego SAFE-u, jaki my wydajemy dzisiaj w jednym dniu - powiedziała w Nowej Dębie Magdalena Sobkowiak, pełnomocniczka rządu ds. SAFE.