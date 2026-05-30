"Pasożytnictwo" na armii USA. Szef Pentagonu uderza w sojusznika

Pete Hegseth mówił o wizji polityki USA wobec Azji i Pacyfiku podczas przemówienia na corocznej konferencji Shangri-La Dialogue w Singapurze. Przy tej okazji wezwał sojuszników USA do wzięcia na siebie większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo, przestrzegając, że "sojusznicy, którzy odmawiają podjęcia działań (...) staną w obliczu wyraźnej zmiany w sposobie prowadzenia interesów".

Zapowiadał jednocześnie, że na "czoło kolejki" we współpracy z USA przesuwani będą tylko "wzorowi sojusznicy". Chwalił w tym kontekście bardziej pragmatyczne podejście sojuszników USA w Azji, kontrastujące z postawami krajów Europy Zachodniej.

- Kiedy nasze interesy są zbieżne, działamy razem, podejmując konkretne działania. Kiedy się rozchodzą, dostosowujemy się pragmatycznie, bez dramatów i demotywacji - powiedział. - Myślę, że Europa Zachodnia powinna wziąć to pod uwagę (...), potrzebujemy partnerów, a nie proktektoratów - dodał.

USA naciskają na sojuszników. Pete Hegseth mówił o "pasożytnictwie"

Podkreślał, że Waszyngton oczekuje od partnerów finansowania obronności na poziomie 3,5 proc. PKB. Dwa dni wcześniej Nowa Zelandia zaprezentowała plan, który zawiera zwiększenie wydatków na ten cel do nieco ponad 2 proc. w perspektywie kolejnych ośmiu lat.

Zapytany o ocenę tego państwa, Hegseth stwierdził, że to "pasożytnictwo" na amerykańskiej armii. Wszystkiemu z widowni przysłuchiwał się nowozelandzki minister obrony Chris Penk.

Szef Pentagonu podkreślał, że aby sojusz nie stał się "bezwartościowy" obie strony powinny mieć swój wkład. - I to jest ten rodzaj realizmu, o który prezydent Donald Trump prosił mnie, żebym wprowadzał we wszystkie relacje - podkreślał podczas konferencji.

Jednocześnie podkreślił, że nie ma nic przeciwko Nowej Zelandii i z niecierpliwością oczekuje współpracy z tamtejszym szefem resortu obrony, żeby "zwiększyć możliwości".

Pacyfik. Szef Pentagonu przestrzegł przed hegemonią Chin

Szef Pentagonu kilkakrotnie przestrzegał przed "hegemonią" jakiegokolwiek mocarstwa, w tym Chin, w regionie, twierdząc, że zburzy to globalny porządek. Zaznaczył, że USA dążą do porządku, w którym "żadne państwo, w tym Chiny, nie będzie mogło narzucić swojej hegemonii", w którym "suwerenność będzie szanowana, a handel będzie swobodny".

- Niech nikt nie będzie miał złudzeń, Ameryka jest krajem Pacyfiku i nalegamy, aby Chiny szanowały naszą długoletnią pozycję w regionie - i nie tylko nalegamy, ale utrzymujemy widoczną siłę militarną, aby to zagwarantować - mówił szef Pentagonu.

Zaznaczył jednak, że obecne stosunki USA z Chinami są najlepsze od lat.