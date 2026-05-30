"Nowe informacje wywiadowcze". Pilny apel władz do obywateli Ukrainy
Ukraińskie władze skierowały do obywateli pilny komunikat, w którym zaapelowały, aby w ten weekend nikt nie ignorował syren alarmowych. "Dotyczy to absolutnie wszystkich. Ale szczególnie Kijowa" - podano. Wcześniej prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski ujawnił, że według najnowszych informacji wywiadowczych Rosjanie są gotowi do przeprowadzenia zmasowanego uderzenia.
Ukraiński resort obrony wydał specjalny komunikat do obywateli, żeby ci nie ignorowali syren alarmowych w trakcie trwającego weekendu.
"Dbaj o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo swojej rodziny. (...) Zejdź do schronu. Nie zapomnij o swoich domowych zwierzętach. Dotyczy to absolutnie wszystkich. Ale szczególnie Kijowa" - przekazano.
Przygotowania do zmasowanych uderzeń. Zełenski ujawnił informacje wywiadowcze
Wołodymyr Zełenski jeszcze w piątek, powołując się na nowe informacje wywiadowcze ujawnił, że Rosja przygotowuje się do zmasowanych uderzeń na Ukrainę. Również on zwrócił się do obywateli, aby poważnie potraktowali alarmy i "dbali o swoje życie".
Jednocześnie zapewnił, że siły powietrzne i obrona powietrzna pracują 24 godziny na dobę.
ZOBACZ: Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Dziesiątki rannych
Kilka dni wcześniej Moskwa zapowiedziała uderzenia na obiekty przemysłu zbrojeniowego oraz centra decyzyjne w Kijowie i innych dużych miastach. Rosjanie zwrócili się też do innych państw, aby ewakuowały swoje placówki dyplomatyczne, co spotkało się z oburzeniem i reakcją w wielu stolicach.
Rosja - Ukraina. Atak z użyciem dronów i pocisków
Ukraińskie siły powietrzne przekazały w sobotę rano, że Rosjanie minionej nocy zaatakowali 290 statkami bezzałogowymi, pociskiem balistycznym Iskander-M oraz sześcioma pociskami manewrującymi Ch-101.
Do tej pory ukraińska obrona powietrzna miała zneutralizować 279 dronów oraz zestrzelić pięć pocisków Ch-101.
ZOBACZ: Polska poderwała myśliwce. Komunikat wojska po ataku Rosji na Ukrainę
"Atak trwa dalej, w przestrzeni powietrznej znajduje się kilka wrogich bezzałogowców" - podała "Ukraińska Prawda".Czytaj więcej