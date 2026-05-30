Ukraiński resort obrony wydał specjalny komunikat do obywateli, żeby ci nie ignorowali syren alarmowych w trakcie trwającego weekendu.

"Dbaj o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo swojej rodziny. (...) Zejdź do schronu. Nie zapomnij o swoich domowych zwierzętach. Dotyczy to absolutnie wszystkich. Ale szczególnie Kijowa" - przekazano.

Przygotowania do zmasowanych uderzeń. Zełenski ujawnił informacje wywiadowcze

Wołodymyr Zełenski jeszcze w piątek, powołując się na nowe informacje wywiadowcze ujawnił, że Rosja przygotowuje się do zmasowanych uderzeń na Ukrainę. Również on zwrócił się do obywateli, aby poważnie potraktowali alarmy i "dbali o swoje życie".

Jednocześnie zapewnił, że siły powietrzne i obrona powietrzna pracują 24 godziny na dobę.

ZOBACZ: Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Dziesiątki rannych

Kilka dni wcześniej Moskwa zapowiedziała uderzenia na obiekty przemysłu zbrojeniowego oraz centra decyzyjne w Kijowie i innych dużych miastach. Rosjanie zwrócili się też do innych państw, aby ewakuowały swoje placówki dyplomatyczne, co spotkało się z oburzeniem i reakcją w wielu stolicach.

Rosja - Ukraina. Atak z użyciem dronów i pocisków

Ukraińskie siły powietrzne przekazały w sobotę rano, że Rosjanie minionej nocy zaatakowali 290 statkami bezzałogowymi, pociskiem balistycznym Iskander-M oraz sześcioma pociskami manewrującymi Ch-101.

Do tej pory ukraińska obrona powietrzna miała zneutralizować 279 dronów oraz zestrzelić pięć pocisków Ch-101.

ZOBACZ: Polska poderwała myśliwce. Komunikat wojska po ataku Rosji na Ukrainę

"Atak trwa dalej, w przestrzeni powietrznej znajduje się kilka wrogich bezzałogowców" - podała "Ukraińska Prawda".