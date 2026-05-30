Szef władz wojskowych w obwodzie charkowskim Ołeh Syniehubow przekazał, że w wyniku ataków Rosji w nocy z 29 na 30 maja dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne.

"W ciągu ostatniej doby wrogich ataków doznało miasto Charków i 18 miejscowości obwodu charkowskiego" – napisał na Telegramie.

Ofiary śmiertelne rosyjskich ataków. Uderzono m.in. w dworzec

Miejskie władze Chersonia podały, że trzy osoby ucierpiały w wyniku ataku drona na gazociąg w centrum miasta. "Na skutek uderzenia rannych zostało dwóch mężczyzn w wieku 76 i 64 lata oraz 55-letnia kobieta".

Dym po ataku Rosjan pojawił się także nad jednym z przedsiębiorstw w mieście Równe w obwodzie rówieńskim. Służby przekazały, że w wyniku ataków nie ucierpiał.

W obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie Ukrainy jedna osoba zginęła, a jedna została ranna. "Nadeszło 96 powiadomień o uszkodzonych obiektach infrastruktury, domach i samochodach” – przekazał szef władz obwodowych Iwan Fedorow.

Zaatakowane zostało także m.in. miasto Szostka w obwodzie sumskim. Zniszczony został dworzec kolejowy i tory.

"Dworzec cywilny, z którego codziennie wyruszały setki mieszkańców, stał się kolejnym celem ataku terrorystycznego. Na szczęście nie było ofiar wśród pracowników ani pasażerów: podczas ataku ludzie przebywali w schronach" - napisał w mediach społecznościowych ukraiński wicepremier Ołeksij Kułeba, powołując się na informacje przekazane przez państwowego przewoźnika. Trwają prace nad usuwaniem skutków ataku.

Ukraińcy zaatakowali rosyjską bazę. Zniszczona wyrzutnia i dwa samoloty

Siły Powietrzne Ukrainy podały w sobotę rano, że Rosjanie użyli do ataków 290 dronów uderzeniowych, jednej rakiety balistycznej Iskander-M oraz sześciu rakiet manewrujących Ch-101. 284 środki ataku powietrznego przeciwnika zostały zestrzelone bądź unieszkodliwione – przekazano w komunikacie.

Ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych (SBS) zaatakowały rosyjską bazę wojskową w Taganrogu nad Morzem Azowskim, gdzie zniszczyły dwa samoloty Tu-142 oraz wyrzutnię pocisków Iskander - poinformował w sobotę rano pułkownik Robert "Madiar" Browdi, dowódca SBS Ukrainy, publikując przy tym nagrania z kamer bezzałogowców, na których widać atak i jego skutki.

W nocy z piątku na sobotę atakowana była także infrastruktura portowa w Taganrogu w obwodzie rostowskim na południu Rosji, gdzie doszło do pożaru zacumowanego w porcie tankowca oraz zbiorników paliwa. Władze obwodu rostowskiego poinformowały o zestrzeleniu ok. 50 ukraińskich bezzałogowców. Celem innego uderzenia był również magazyn paliw w Kraju Krasnodarskim.