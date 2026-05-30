Mieli tylko 72 godziny. Zainstalowali sejsmometry na rekordowej głębokości
Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) wraz z Obserwatorium Neutrino IceCube zainstalowały dwa sejsmometry ponad 2400 metrów pod antarktycznym lodem. To najgłębiej umieszczone urządzenia tego typu w historii. Zespół miał na to zaledwie 72 godziny.
- Stacja sejsmiczna QSPA na Biegunie Południowym, działająca od 1957 roku, wykorzystuje unikalne warunki ciszy i stabilności do precyzyjnych badań sejsmicznych
- Nowe sejsmometry umieszczone głęboko pod antarktycznym lodem mogą wykrywać trzęsienia ziemi o magnitudzie 5 lub większej na całym świecie, wspierając systemy ostrzegania przed tsunami i monitoring prób jądrowych
- Naukowcy analizują częstotliwości drgań Ziemi po silnych wstrząsach, aby lepiej zrozumieć skład jej wnętrza
- Instalacja zaawansowanych czujników była złożoną operacją wymagającą wiercenia otworu o głębokości 2500 metrów, eliminując zakłócenia generowane na powierzchni
Stacja sejsmiczna QSPA (Quiet South Pole) ma ponad 60-letnią historię, a sejsmologia na Biegunie Południowym prowadzona jest od 1957 roku. Nie bez powodu. Jet to jedno z najcichszych miejsc na Ziemi.
Nie ma tam infrastruktury, która generowałaby hałas. Samo położenie na osi obrotu Ziemi eliminuje zakłócenia, które w innych miejscach zniekształcają odczyty sejsmometrów. Gęboki lód Antarktydy jest więc idealnym miejscem dla tych urządzeń.
Czujniki z Bieguna Południowego mają wykrywać trzęsienia
Nowe sejsmometry, zainsatalowane na biegunie na początku roku, są w stanie wykryć każde trzęsienie ziemi o magnitudzie 5 lub większej w dowolnym miejscu na planecie. Dane mają wspierać systemy ostrzegania przed tsunami oraz monitoring prób jądrowych na całym świecie.
- Ziemia dzwoni jak dzwon po silnych trzęsieniach ziemi. Analizując te częstotliwości można zrozumieć skład wnętrza planety - wyjaśnił Robert Anthony, kierownik projektu.
ZOBACZ: Mikrowstrząsy pod wulkanem w Niemczech. Jest oddalony o 600 km od Polski
Wewnątrz każdego sejsmometru znajduje się wahadło zawieszone w polu magnetycznym. Gdy fala sejsmiczna dociera do sensora, układ elektroniczny urządzenia mierzy zmiany pola magnetycznego potrzebne do utrzymania wahadła w stabilnej pozycji.
Biegun Południowy stanie się centrum nasłuchowym Ziemi
- Zaawansowane czujniki będą działać w jednym z najzimniejszych i najcichszych środowisk na Ziemi, głęboko pod antarktycznym lodem. Dzięki temu naukowcy będą mogli wykrywać nawet najsubtelniejsze sygnały sejsmiczne z niespotykaną dotąd dokładnością - poinformowało USGS w styczniowym komunikacie.
ZOBACZ: -50 stopni w Rosji. W mieście zimniej niż na Antarktydzie
Inne sejsmometry na świecie rejestrują zakłócenia sygnałów niskoczęstotliwościowych spowodowane rotacją Ziemi. W QSPA tego problemu nie ma. Instalacja urządzeń na głębokości 2500 m eliminuje dodatkowo wpływ zmian ciśnienia atmosferycznego i pola magnetycznego, które na powierzchni zaburzają pomiary. Globalna sieć monitoringu GSN zyskuje dzięki temu stację uzupełniającą sieć pomiarową w jednym z najbardziej izolowanych punktów Ziemi.
To była wyjątkowo skomplikowana operacja
Otwór w lodzie wydrążono przez wstrzykiwanie gorącej wody pod wysokim ciśnieniem. Topiła lód, umożliwiając wykonywanie odwiertu na coraz większą głębokość.
- Wiertło wytwarza tyle energii, co najpotężniejsza lokomotywa parowa, jaką kiedykolwiek zbudowano i przepuszcza ją przez otwór wielkości monety jednocentowej - wyjaśnił Anthony, cytowany przez Scientific American Robert.
ZOBACZ: Podwodne tunele niszczeją szybciej niż zakładano. Gigantyczne inwestycje zagrożone
Zakładając tempo pracy 0,9144 m/min, czyli 3 stopy/min otwór mógł zostać wykonany w ciągu 50 godzin nieprzerwanego wiercenia. Kolejne 50 godzin miało zająć opuszczanie specjalistycznych urządzeń zamkniętych w odpornych na ciśnienie obudowach ze stali nierdzewnej. Jakiekolwiek opóźnienie oznaczało ponowne zamarznięcie odwiertu i konieczność rozpoczęcia prac od nowa.
Ostatecznie jednak, jak poinformowała firma Nanometrics, odpowiedzialna za część wykorzystywanych urządzeń pomiarowych, otwór pozostał otwarty przez około 72 godziny.
Czytaj więcej