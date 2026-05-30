Stacja sejsmiczna QSPA (Quiet South Pole) ma ponad 60-letnią historię, a sejsmologia na Biegunie Południowym prowadzona jest od 1957 roku. Nie bez powodu. Jet to jedno z najcichszych miejsc na Ziemi.

Nie ma tam infrastruktury, która generowałaby hałas. Samo położenie na osi obrotu Ziemi eliminuje zakłócenia, które w innych miejscach zniekształcają odczyty sejsmometrów. Gęboki lód Antarktydy jest więc idealnym miejscem dla tych urządzeń.

Czujniki z Bieguna Południowego mają wykrywać trzęsienia

Nowe sejsmometry, zainsatalowane na biegunie na początku roku, są w stanie wykryć każde trzęsienie ziemi o magnitudzie 5 lub większej w dowolnym miejscu na planecie. Dane mają wspierać systemy ostrzegania przed tsunami oraz monitoring prób jądrowych na całym świecie.

- Ziemia dzwoni jak dzwon po silnych trzęsieniach ziemi. Analizując te częstotliwości można zrozumieć skład wnętrza planety - wyjaśnił Robert Anthony, kierownik projektu.

Wewnątrz każdego sejsmometru znajduje się wahadło zawieszone w polu magnetycznym. Gdy fala sejsmiczna dociera do sensora, układ elektroniczny urządzenia mierzy zmiany pola magnetycznego potrzebne do utrzymania wahadła w stabilnej pozycji.

Biegun Południowy stanie się centrum nasłuchowym Ziemi

- Zaawansowane czujniki będą działać w jednym z najzimniejszych i najcichszych środowisk na Ziemi, głęboko pod antarktycznym lodem. Dzięki temu naukowcy będą mogli wykrywać nawet najsubtelniejsze sygnały sejsmiczne z niespotykaną dotąd dokładnością - poinformowało USGS w styczniowym komunikacie.

Inne sejsmometry na świecie rejestrują zakłócenia sygnałów niskoczęstotliwościowych spowodowane rotacją Ziemi. W QSPA tego problemu nie ma. Instalacja urządzeń na głębokości 2500 m eliminuje dodatkowo wpływ zmian ciśnienia atmosferycznego i pola magnetycznego, które na powierzchni zaburzają pomiary. Globalna sieć monitoringu GSN zyskuje dzięki temu stację uzupełniającą sieć pomiarową w jednym z najbardziej izolowanych punktów Ziemi.

To była wyjątkowo skomplikowana operacja

Otwór w lodzie wydrążono przez wstrzykiwanie gorącej wody pod wysokim ciśnieniem. Topiła lód, umożliwiając wykonywanie odwiertu na coraz większą głębokość.

- Wiertło wytwarza tyle energii, co najpotężniejsza lokomotywa parowa, jaką kiedykolwiek zbudowano i przepuszcza ją przez otwór wielkości monety jednocentowej - wyjaśnił Anthony, cytowany przez Scientific American Robert.

Zakładając tempo pracy 0,9144 m/min, czyli 3 stopy/min otwór mógł zostać wykonany w ciągu 50 godzin nieprzerwanego wiercenia. Kolejne 50 godzin miało zająć opuszczanie specjalistycznych urządzeń zamkniętych w odpornych na ciśnienie obudowach ze stali nierdzewnej. Jakiekolwiek opóźnienie oznaczało ponowne zamarznięcie odwiertu i konieczność rozpoczęcia prac od nowa.

Ostatecznie jednak, jak poinformowała firma Nanometrics, odpowiedzialna za część wykorzystywanych urządzeń pomiarowych, otwór pozostał otwarty przez około 72 godziny.

