Marsz Równości we Wrocławiu. Kilka tysięcy osób na ulicach

Organizatorem wrocławskiego Marszu Równości jest Stowarzyszenie Kultura Równości. Tegorocznej edycji wydarzenia towarzyszy hasło: "Jesteśmy".

ZOBACZ: Meksyk: Sędzia znaleziony martwy. Był aktywistą LGBT+

- Odnosi się do tego, że jesteśmy tutaj jako społeczność nieheteronormatywna, która tutaj mieszka, płaci podatki, ma swoje rodziny, chodzi do szkoły, pracuje, po prostu jesteśmy częścią społeczności, częścią wspólnoty - mówiła pełnomocniczka prezydent Wrocławia ds. równego traktowania.

Środowiska LGBT walczą o związki partnerskie we Wrocławiu

Szeptycka podkreśliła, że postulaty społeczności LGTB+, które są artykułowane podczas Marszu Równości, nie zmieniają się od lat. - To jest walka o równe prawa, czyli ustawę o związkach partnerskich, walka o ochronę przed mową nienawiści, ustawę o uzgodnieniu płci dla osób transpłciowych i wiele innych praw, które pozwalałyby osobom LGTB żyć godnie i bezpiecznie - powiedziała.

Marsz wyruszył z Placu Wolności w ścisłym centrum Wrocławia. Tam też rozstawiono "miasteczko równości", gdzie swoje stoiska mają m.in. miejskie instytucje. To Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, a Departament Różnorodności Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia wspiera organizatora marszu.

ZOBACZ: Spór o płeć w sporcie. Aktywistka LGBT wyszła ze studia

- To świadczy o rozwoju starań o prawa dla społeczności LGTB+ w naszym mieście, ale również w całej Polsce - powiedziała Szeptycka. - Przez lata wiele się zmieniło we Wrocławiu, podczas pierwszych marszów, kilkanaście lat temu, uczestniczyło w nich zaledwie 300, może 500 osób, po drugiej stronie było dużo kontr i to było agresywne, brunatne środowisko - mówiła Szeptycka.

Władze Wrocławia dokonały transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego

Przypomniała, że Wrocław jest drugim po Warszawie miastem w Polsce, gdzie w Urzędzie Stanu Cywilnego dokonano transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego zwartego za granicą.

Marsz objęty jest patronatem prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.