Marsz Równości we Wrocławiu. Kilka tysięcy osób na ulicach

Polska

Kilka tysięcy osób uczestniczyło w 18. Marszu Równości, który przeszedł w sobotę ulicami Wrocławia. - Postulaty środowiska LGTB+ nie zmieniają się od lat, to jest walka o równe prawa - powiedziała Alina Szeptycka, pełnomocniczka prezydent Wrocławia ds. równego traktowania.

Tłum ludzi podczas Marszu Równości we Wrocławiu, z widocznymi tęczowymi flagami i symbolami LGBT+.
PAP/Maciej Kulczyński
Marsz Równości we Wrocławiu pod hasłem "Jesteśmy"

Organizatorem wrocławskiego Marszu Równości jest Stowarzyszenie Kultura Równości. Tegorocznej edycji wydarzenia towarzyszy hasło: "Jesteśmy".

 

- Odnosi się do tego, że jesteśmy tutaj jako społeczność nieheteronormatywna, która tutaj mieszka, płaci podatki, ma swoje rodziny, chodzi do szkoły, pracuje, po prostu jesteśmy częścią społeczności, częścią wspólnoty - mówiła pełnomocniczka prezydent Wrocławia ds. równego traktowania.

Środowiska LGBT walczą o związki partnerskie we Wrocławiu

Szeptycka podkreśliła, że postulaty społeczności LGTB+, które są artykułowane podczas Marszu Równości, nie zmieniają się od lat. - To jest walka o równe prawa, czyli ustawę o związkach partnerskich, walka o ochronę przed mową nienawiści, ustawę o uzgodnieniu płci dla osób transpłciowych i wiele innych praw, które pozwalałyby osobom LGTB żyć godnie i bezpiecznie - powiedziała.

 

Marsz wyruszył z Placu Wolności w ścisłym centrum Wrocławia. Tam też rozstawiono "miasteczko równości", gdzie swoje stoiska mają m.in. miejskie instytucje. To Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, a Departament Różnorodności Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia wspiera organizatora marszu.

 

- To świadczy o rozwoju starań o prawa dla społeczności LGTB+ w naszym mieście, ale również w całej Polsce - powiedziała Szeptycka. - Przez lata wiele się zmieniło we Wrocławiu, podczas pierwszych marszów, kilkanaście lat temu, uczestniczyło w nich zaledwie 300, może 500 osób, po drugiej stronie było dużo kontr i to było agresywne, brunatne środowisko - mówiła Szeptycka.

Władze Wrocławia dokonały transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego

Przypomniała, że Wrocław jest drugim po Warszawie miastem w Polsce, gdzie w Urzędzie Stanu Cywilnego dokonano transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego zwartego za granicą.

 

Marsz objęty jest patronatem prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.

Mateusz Balcerek / polsatnews.pl / PAP
