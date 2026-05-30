Krwawa zemsta Ukrainy. "Ptaki Madziara" uderzyły w nieprzypadkowe miejsce

O uderzeniu dronów, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, poinformował sam dowódca "Ptaków", Robert "Madziar" Browdi. Jak wskazał, celem ataku był poligon szkoleniowy "Nadmorski Posad" znajdujący się w obwodzie ługańskim.

Na miejscu stacjonowała 64. Samodzielna Brygada Zmotoryzowanych Strzelców 35. Armii Rosyjskiej. Jak przekonywał wojskowy, członkowie tej jednostki zamieszani byli w zbrodnię w Buczy, która pochłonęła życia ok. 400 ukraińskich cywilów na początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.

Atak "Ptaków Madziara" w obwodzie ługańskim. Cel nie był przypadkowy

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których zobaczyć można efekt precyzyjnych uderzeń bezzałogowców "Ptaków Madziara". Drony dotarły także do rosyjskiego obozu wojskowego "Triochizbenka". Obecnie trwa szacowanie strat, jakie zadano armii przeciwnika.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że tylko na terenie poligonu szkoleniowego zginąć mogło dziewięciu rosyjskich żołnierzy. Dziewięciu kolejnych miało zostać rannych. 13 wojskowych uznaje się obecnie za zaginionych, co może wskazywać, że liczba osób, które zginęły w atakach się zwiększy.

Oprócz "Ptaków Madziarów" w działaniach w obwodzie ługańskim wzięła udział także 413. jednostka "Raid". Uderzenie miało miejsce 70-100 km od linii frontu.

"Ptaki Madziara" skutecznie zniechęcają Rosjan do pójścia w kamasze

"Ptaki Madziara" to jedna z najbardziej elitarnych ukraińskich jednostek specjalizujących się w operacjach dronowych, sformowana z ochotników w 2022 r. Obecnie znajduje się w strukturach 414. Samodzielnej Brygady Bezzałogowych Systemów Powietrznych. Przydomek jej dowódcy - "Madziar" - nawiązuje do jego węgierskiego pochodzenia.

Działania jednostki uchodzą za wyjątkowo bezwzględne, jednak - jak wskazują eksperci - ich taktyka ma jasno określony cel. Operatorzy dbają o to, by każde uderzenie zostało zarejestrowane na znajdującej się na dronie kamerze, a nagranie wkrótce później pojawia się w sieci.

Żołnierze stawiają przede wszystkim na filmy, na których widać twarze zaatakowanych rosyjskich wojskowych. Nawigujący dronami nie mają litości i uderzają nawet w rannych i wycofujących się Rosjan. Wszystko rzekomo po to, by przestrzec potencjalnych ochotników chcących zaciągnąć się do armii agresora.