Kroplówki "na żądanie". Ratownik skazany po śmierci pacjenta wciąż świadczy usługi

Bartosz A. - ratownik medyczny oferujący prywatne usługi tzw. wlewów witaminowych wciąż prowadzi swoją działalność pomimo tego, że dwa lata temu został skazany za zdarzenie, do którego doszło w ramach jego aktywności. Chodzi o śmierć pacjenta, która nastąpiła w wyniku podania jednej z oferowanych przez A. kroplówek.

Bartosz A. prowadził i wciąż prowadzi działalność w zakresie "kroplówek na żądanie"

Tzw. kroplówki na żądanie lub wlewy witaminowe to usługi, które od kilku lat budzą żywe zainteresowanie wśród osób chcących w sprawny sposób zapewnić sobie powrót do formy po nadmiernym spożyciu alkoholu lub będąc w słabym stanie zdrowotnym. Jedną z takich form aktywności prowadził i - jak się okazuje - wciąż prowadzi Bartosz A.

 

Pracujący na co dzień jako ratownik medyczny, rozpoczął dodatkową działalność ok. 2021 r. - początkowo na terenie Zabrza i Rybnika, a wkrótce później na terenie całej Polski.

"Wlewy witaminowe". Pacjent zmarł po usłudze, a biznes wciąż funkcjonuje

To właśnie w 2021 r. do A. zgłosiła się żona pacjenta zmagającego się z uzależnieniem od alkoholu z prośbą o pomoc. Pierwszym krokiem do wyjścia z nałogu miał być wlew witaminowy, który miał błyskawicznie poprawić jego samopoczucie. Ratownik podał mu kroplówkę, a po godzinie od jej zaaplikowania pacjent zmarł.

 

W grudniu 2024 r. sąd skazał Bartosza A. na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu. Biegli i śledczy nie dopatrzyli się bezpośredniego ciągu przyczynowo-skutkowego, więc mężczyzna był sądzony pod zarzutem narażenia na utratę życia lub zdrowia.

 

Przepisy wprost bowiem mówią o tym, że gdy ratownik nie działa w ramach zespołu ratownictwa medycznego, chociażby w karetce, ma zakaz podawania pacjentom dożylnych substancji bez bezpośredniego zlecenia lekarza.

Kolejna śmierć z "kroplówką na żądanie" w tle. "To było naprawdę duże obciążenie"

Przypadek śmierci pacjenta to nie jedyny incydent związany z Bartoszem A. W tym samym roku mężczyzna - również bez konsultacji z lekarzem - podał choremu onkologicznie pacjentowi wlew witaminowy. Pacjent zmarł po kilku miesiącach. Rodzina zawiadomiła prokuraturę w Rybniku, która bada sprawę.

 

- Tata dostał trzy wlewy kroplówkowe, to było chyba półtora litra (...) to było naprawdę duże obciążenie i ja po sobie wiem, że jak takie wlewy kroplówkowe były mi podawane, to faktycznie (można) było czuć się inaczej, ale teść miał schorowane nerki, neurologicznie był w bardzo kiepskim stanie, więc siłą rzeczy na pewno wpłynęło to źle i przyczyniło się albo mogło się przyczynić do śmierci teścia - mówiła w rozmowie z Polsat News synowa zmarłego.

 

Bartosz A. tłumaczy wyrok. "Zostałem wmieszany"

Jak ustalił Polsat News, Bartosz A. nie został wykreślony z listy ratowników i nie ma zakazu działalności. Nasz reporter Jakub Zygadło skontaktował się z samym zainteresowanym, by zapytać, czy prawdą jest, że prowadzi swoje usługi wbrew procedurom. - Nic takiego nie ma miejsca, więc tutaj ma pan błędne informacje - powiedział A.

 

Pytany o wyrok, stwierdził, że "to jest inna sytuacja". - Zostałem wmieszany w inną sytuację i dlatego inne osoby chcą stworzyć komuś "pod górkę", więc wie pan, to jest takie nadmuchane wszystko - mówił.

 

Strona internetowa z usługami ratownika wciąż jest aktywna.

