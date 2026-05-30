Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku padł ofiarą wandali. Zdewastowano pomnik
Elewacja, drzwi oraz pomnik Jana Karskiego stojący tuż obok Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku zostały oblane czerwoną farbą przez nieznanego sprawcę. To już drugie tego rodzaju zdarzenie w ciągu trzech dni. "Te czyny są atakiem na instytucję dyplomatyczną oraz na wartości wzajemnego szacunku i przyjaźni międzynarodowej" - napisali w oświadczeniu nowojorscy radni.
Do incydentu doszło w piątek w godzinach porannych. Konsul Mateusz Sakowicz podkreślił, że sprawa jest traktowana priorytetowo w kategoriach bezpieczeństwa placówki. - Właściwe służby we współpracy z nami się tym zajmują. To jest obecnie jeden z naszych najważniejszych priorytetów - zaznaczył.
Jak dodał, nie ma podstaw, by w zdarzeniu doszukiwać się manifestu czy motywacji politycznej. - To wygląda na akt wandalizmu po prostu. Jakie były motywy, nie potrafię powiedzieć - powiedział konsul.
Budynek Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku zaatakowany przez wandali. Jest reakcja Rady Miasta
Farba pokryła zarówno fragment muru, jak i część "ławeczki Karskiego". – Tam, gdzie to było możliwe, zostało to usunięte naszymi siłami. Resztą zajmą się miejskie służby przy użyciu odpowiednich środków chemicznych – wyjaśnił Sakowicz.
Oświadczenie w sprawie wydali również członkowie nowojorskiej rady miasta: Phil Wong, Virginia Maloney, Lincoln Restler, Harvey Epstein i Frank Morano. W komunikacie napisali, że są głęboko zaniepokojeni "powtarzającym się wandalizmem" budynku konsulatu.
"Fakt, że ta misja dyplomatyczna została zaatakowana dwukrotnie w ciągu zaledwie trzech dni, jest nie do przyjęcia i wymaga szybkiej reakcji ze strony organów ścigania. Polska jest jednym z najbliższych sojuszników Ameryki, a Amerykanie polskiego pochodzenia wnieśli nieoceniony wkład w dzielnice, instytucje i życie obywatelskie Nowego Jorku" - napisano.
Jak wskazano, "te czyny są atakiem na instytucję dyplomatyczną oraz na wartości wzajemnego szacunku i przyjaźni międzynarodowej".
Nowy Jork. Pomnik Karskiego oblany czerwoną farbą
"Ławeczka Karskiego", odsłonięta w 2000 roku na rogu 37 Ulicy oraz Alei Madison na Manhattanie, była już wcześniej obiektem zniszczeń, m.in. w 2017 roku. W 2015 roku w 15. rocznicę śmierci legendarnego emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego, artystka Olek (Agata Oleksiak) pokryła pomnik złotą włóczką jako krótkotrwały projekt upamiętniający bohatera.
Jan Karski w czasie II wojny światowej przekazał aliantom raporty o Zagładzie Żydów. Po wojnie został profesorem Uniwersytetu Georgetown i jednym z najbardziej rozpoznawalnych świadków historii XX wieku.Czytaj więcej