- Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o poparciu referendum - oświadczył Suski na sobotniej konferencji prasowej po posiedzeniu zarządu okręgu radomskiego partii.

Polityk poinformował, że PiS rozpocznie zbiórkę podpisów w przyszłą sobotę.

Chcą referendum ws. odwołania prezydenta Radomia. PiS wyraża poparcie

Suski jako powód decyzji wskazał m.in. ostatnie - w jego ocenie - bulwersujące sytuacje z udziałem władz miasta. Chodzi m.in. o potańcówkę w klimacie PRL, która zainaugurowała obchody 50. rocznicy Czerwca '76. Po imprezie w sieci pojawiło się zdjęcie, na którym zastępczyni prezydenta Marta Michalska-Wilk pozuje z mężczyznami przebranymi za funkcjonariuszy MO i ZOMO (rekonstruktorzy z prywatnego Muzeum PRL). Sprawa wywołała falę krytyki w mediach społecznościowych.

Jako przykład działań ośmieszających władze miasta Suski wskazał również projekt nasadzeń drzew pod wiaduktem, gdzie nie dociera światło słoneczne. W kontekście marnotrawstwa miejskich pieniędzy, polityk mówił o wielopoziomowym parkingu w centrum Radomia. Budynek jest właśnie rozbierany, a całkiem niedawno wyremontowano go kosztem niemal 600 tys. zł. Ze względu na błędy konstrukcyjne obiekt nigdy nie był użytkowany.

Pytany o ewentualnego kandydata na nowego prezydenta, Suski odparł, że jest na to za wcześnie, choć ocenił, że "wymienienie Witkowskiego na lepszego kandydata nie jest dużą sztuką".

ZOBACZ: Wybory prezydenckie w Krakowie. Braun wskazał kandydata

Poseł Zbigniew Kuźmiuk zarzucił władzom miasta brak zaangażowania w rozwój radomskiego lotniska, zarządzanego przez PPL. - Nie ma zainteresowania obecnych władz Radomia, aby tę inwestycję rozwijać i aby było tu lotnisko z prawdziwego zdarzenia. I to jest gigantyczny zarzut pod adresem obecnych władz miasta - mówił Kuźmiuk.

- Dlatego zdecydowaliśmy się poprzeć społeczną inicjatywę referendum; mieszkańcy Radomia widzą, co się dzieje i nie chcą, aby miasto traciło znaczenie na gospodarczej i społecznej mapie Polski - podsumował poseł Radosław Fogiel.

Ważą się losy Radosława Witkowskiego. Inicjatywę referendum poparła Polska 2050

W środę oficjalnie ogłoszono rozpoczęcie zbiórki podpisów pod wnioskiem o referendum. Komitet referendalny zawiązały lokalne stowarzyszenia, m.in. Lepszy Radom, Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym oraz Radomski Czerwiec 1976. W piątek inicjatywę poparła Polska 2050, jednak jej działacze zapowiedzieli, że nie będą włączać się w zbiórkę podpisów.

Radosław Witkowski jest prezydentem Radomia od 2014 r. Wcześniej, w latach 2007-2014, był posłem PO.

ZOBACZ: Ustawa o statusie osoby najbliższej. Posłowie zagłosowali

Aby odwołać prezydenta w referendum, musi w nim wziąć udział co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy uczestniczyli w wyborach, w których został on wybrany, a większość głosujących musi opowiedzieć się za jego odwołaniem.

Przypomnijmy, że w niedzielę mieszkańcy Krakowa zdecydowali w referendum o odwołaniu prezydenta miasta, Aleksandra Miszalskiego. Opowiedziało się za tym 171 581 osób. W związku z powyższym przeprowadzone zostaną przedterminowe wybory, które nie mogą odbyć się później niż w ciągu 90 dni od ustąpienia włodarza.

WIDEO: "To ma jeszcze szerszy wymiar". Aleksander Smolar o odwołaniu prezydenta Krakowa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ps / PAP / polsatnews.pl