Do wypadku doszło ok. godz. 2:35 czasu lokalnego w hrabstwie Stafford. Autobus jadący z Nowego Jorku do Charlotte uderzył w Chevroleta Suburbana, spychając go na Acurę SUV i kolejne auta.

Według informacji przekazanych przez ABC News, Acura stanęła w płomieniach. Zginęły w niej cztery osoby z Greenfield w stanie Massachusetts: 45-letni mężczyzna, 44-letnia kobieta, 13-letnia dziewczynka i 7-letni chłopiec. Piątą ofiarą była 25-letnia kobieta z Worcester podróżująca Suburbanem.

Tragiczny wypadek w stanie Wirginia. Nie żyje pięć osób

– Autobus jechał naprawdę bardzo szybko – cytuje "Washington Post" 64-letnią pasażerkę, której udało się wydostać się przez okno ewakuacyjne dzięki pomocy innych osób.

Gubernator Wirginii, Abigail Spanberger, napisała, że jej "serce jest z rodzinami ofiar", a służby stanowe zajmują się wsparciem poszkodowanych. Szpitale w regionie przyjęły kilkudziesięciu rannych. Większość z nich została już wypisana do domu lub jest w stabilnym stanie.

Według "Washington Post" ratownicy mówili o "wielu osobach wyskakujących przez okna". Zauważyli "płonące pojazdy". Kierowca autobusu, 48 letni Jing S. Dong, został ranny.

Rzecznik policji stanowej Matthew Demlein poinformował, że kierowcy autobusu mogą zostać postawione zarzuty w związku z wypadkiem, ale odmówił podania szczegółów.