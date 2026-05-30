Incydent z udziałem śmigłowca LPR. Pilot musiał przerwać lądowanie

Polska

Groźny incydent z udziałem śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na warszawskiej Pradze-Południe. - Ktoś próbował oślepić laserem pilota maszyny - poinformowała polsatnews.pl rzecznik LPR Justyna Sochacka. Sprawa została zgłoszona na policję.

Żółty helikopter ratowniczy z czerwonymi akcentami w locie.
Facebook/Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Incydent z udziałem śmigłowca LPR. Ktoś próbował oślepić pilota

Do groźnego zdarzenia doszło w piątek. Z informacji, które otrzymał polsatnews.pl wynika, że maszyna z ciężko ranną osobą na pokładzie, która została poszkodowana w wypadku motocyklowym, próbowała wylądować na terenie szpitala przy ulicy Szaserów.

 

- Pilot śmigłowca zauważył, że ktoś z ziemi celuje w maszynę wiązką światła. Zdecydował on o przerwaniu procedury lądowania z powodów bezpieczeństwa - wyjaśniła nam rzecznik LPR Justyna Sochacka. 

Incydent w Warszawie. Próbował oślepić pilota?

- Po kilku chwilach pilot powtórzył manewr, upewniając się, że nikt z ziemi nie celuje w niego laserem - powiedziała nam urzędnik.

 

Drugi manewr zakończył się sukcesem, a transportowana osoba otrzymała w szpitalu pomoc medyczną. Na tym jednak sprawa się nie skończyła.

 

ZOBACZ: Pościg ulicami Krakowa. Policjant w stanie ciężkim, lądował śmigłowiec LPR

 

- Mogę potwierdzić, że zgłosiliśmy już ten incydent na policję - powiedziała Sochacka.

 

Służby przypominają, że celowanie laserem lub inną wiązką skoncentrowanego światła w samoloty i śmigłowce jest skrajnie niebezpieczne. Laser może oślepić pilota w następstwie czego może on utracić panowanie nad maszyną.

Kierowanie lasera w stronę statków powietrznych jest karalne

Tego typu skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie jest karane. Prawo lotnicze mówią wprost o zakazie kierowania "wiązki lasera lub światła z innych źródeł w kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty i mogący stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa statku powietrznego albo życia lub zdrowia załogi lub pasażerów na jego pokładzie".

 

Za jego złamanie grozi do roku pozbawienia wolności.

 

ZOBACZ: Trzy rozbite auta, lądowało LPR. Tragiczny wypadek pod Malborkiem

 

Prokuratura może jednak uznać, że autor takiego zachowania celowo chciał oślepić pilota. Wtedy w grę wchodzi oskarżone o sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym. Grozi na to nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności. 

 

Informacje o incydencie jako pierwszy podał serwis tvn24.pl.

WIDEO: "To ma jeszcze szerszy wymiar". Aleksander Smolar o odwołaniu prezydenta Krakowa
Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
Czytaj więcej
LPRPOLSKAPRAGA POŁUDNIESZASERÓWSZPITALWARSZAWA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 