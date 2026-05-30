Incydent z udziałem śmigłowca LPR. Pilot musiał przerwać lądowanie
Groźny incydent z udziałem śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na warszawskiej Pradze-Południe. - Ktoś próbował oślepić laserem pilota maszyny - poinformowała polsatnews.pl rzecznik LPR Justyna Sochacka. Sprawa została zgłoszona na policję.
Do groźnego zdarzenia doszło w piątek. Z informacji, które otrzymał polsatnews.pl wynika, że maszyna z ciężko ranną osobą na pokładzie, która została poszkodowana w wypadku motocyklowym, próbowała wylądować na terenie szpitala przy ulicy Szaserów.
- Pilot śmigłowca zauważył, że ktoś z ziemi celuje w maszynę wiązką światła. Zdecydował on o przerwaniu procedury lądowania z powodów bezpieczeństwa - wyjaśniła nam rzecznik LPR Justyna Sochacka.
Incydent w Warszawie. Próbował oślepić pilota?
- Po kilku chwilach pilot powtórzył manewr, upewniając się, że nikt z ziemi nie celuje w niego laserem - powiedziała nam urzędnik.
Drugi manewr zakończył się sukcesem, a transportowana osoba otrzymała w szpitalu pomoc medyczną. Na tym jednak sprawa się nie skończyła.
- Mogę potwierdzić, że zgłosiliśmy już ten incydent na policję - powiedziała Sochacka.
Służby przypominają, że celowanie laserem lub inną wiązką skoncentrowanego światła w samoloty i śmigłowce jest skrajnie niebezpieczne. Laser może oślepić pilota w następstwie czego może on utracić panowanie nad maszyną.
Kierowanie lasera w stronę statków powietrznych jest karalne
Tego typu skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie jest karane. Prawo lotnicze mówią wprost o zakazie kierowania "wiązki lasera lub światła z innych źródeł w kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty i mogący stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa statku powietrznego albo życia lub zdrowia załogi lub pasażerów na jego pokładzie".
Za jego złamanie grozi do roku pozbawienia wolności.
Prokuratura może jednak uznać, że autor takiego zachowania celowo chciał oślepić pilota. Wtedy w grę wchodzi oskarżone o sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym. Grozi na to nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności.
Informacje o incydencie jako pierwszy podał serwis tvn24.pl.