Gigantyczne pieniądze i zachodnie guwernantki. Doniesienia o dzieciach Putina
Dzieci Władimira Putina są otoczone dziesiątkami zachodnich guwernantek i sytuacja ta nie zmieniła się po wybuchu wojny w Ukrainie - takie wnioski padają w opisie dziennikarskiego śledztwa na temat nieślubnych potomków dyktatora. Kreml ma wydawać na ich utrzymanie setki tysięcy dolarów rocznie.
Niezależny serwis internetowy Sistiema dotarł do bazy oryginalnych dokumentów dotyczącej zatrudniania zagranicznych specjalistów wychowujących nieślubnych synów Władimira Putina i znanej gimnastyczki Aliny Kabajewej.
Okazuje się, że dyktatorowi nie przeszkadza fakt, iż nauczyciele i guwernantki pochodzili z "wrogich państw". Sprawowali oni nawet pieczę nad dwoma nieślubnymi synami dyktatora już po wybuchu wojny w Ukrainie.
Zachodni nauczyciele dzieci Putina. Dyktator płaci im kokosy
Portal potwierdził, że Putin i jego partnerka zatrudniali około 20 specjalistów do opieki nad dziećmi w latach 2017-2025. Wśród nich znajdowali się obywatele m.in. Wielkiej Brytanii, RPA, Nowej Zelandii, Niemiec, Austrii i Irlandii. Dziennikarze potwierdzili nazwiska tych nauczycieli. Nad ich rekrutacją czuwać miała pracownica Akademii Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR).
Dziennikarze oszacowali na podstawie dziesiątki umów, raportów płatności i wyciągów bankowych, ile ów guwernantki i nauczyciele mogli zarabiać. Kwoty robią wrażenie. Za tydzień pracy nauczycielki z krajów anglojęzycznych mogły otrzymywać nawet 1500 funtów tygodniowo.
ZOBACZ: Brytyjski premier zrównał Trumpa z Putinem. "Mam dość"
Sistema zaznacza, że średnie pensje oscylowały w granicach 8 tys. dolarów amerykańskich netto miesięcznie. Trzeba jednak podkreślić, że opiekunów dzieci dyktatora wymagano pracy przez 60 godzin w tygodniu zamiast standardowych 40. Osoby zatrudnione w 40-godzinnym wymiarze zarabiały nieco mniej.
Pracownicy mogli też liczyć na dodatkowe bonusy i premie, ale ich wysokości nie ujawniono. Serwis Centrum Europy zwraca uwagę, że nieoficjalni opiekunowie nieślubnych dzieci Putina zarabiali około sześć i pół razy więcej niż przeciętne miesięczne rosyjskie wynagrodzenie w 2025 roku.
Zachodni nauczyciele dzieci Putina musieli przestrzegać surowych zasad
Jednak wysokie pensje to nie wszystko. Zachodni edukatorzy uczący i wychowujący dzieci Putina muszą stosować się do surowych zasad.
Rodzina Kabajewej wymagała od nich, żeby dzieci bardzo szybko zaczęły mówić płynnie po angielsku i niemiecku. Nauczyciele w trakcie zajęć mieli używać wyłącznie tych języków.
Co ciekawe, pedagodzy mieli też koniecznie stosować się do wymogu unikania rozmów z dziećmi na niektóre tematy.
ZOBACZ: Putin zaostrza retorykę. Wszystko przed spotkaniem Trump-Zełenski
"Nigdy nie narzucaj Dziecku swoich poglądów religijnych, politycznych ani ideologicznych. Nie omawiaj tematów związanych z relacjami seksualnymi ani edukacją seksualną bez uprzedniego uzgodnienia z Pracodawcą. Pod żadnym pozorem nie poruszaj tematów związanych z kwestiami LGBT" - takie instrukcje, zdaniem autorów śledztwa, mieli otrzymać zachodni pracownicy.Czytaj więcej