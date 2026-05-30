Gigantyczne pieniądze i zachodnie guwernantki. Doniesienia o dzieciach Putina

Niezależny serwis internetowy Sistiema dotarł do bazy oryginalnych dokumentów dotyczącej zatrudniania zagranicznych specjalistów wychowujących nieślubnych synów Władimira Putina i znanej gimnastyczki Aliny Kabajewej.

Okazuje się, że dyktatorowi nie przeszkadza fakt, iż nauczyciele i guwernantki pochodzili z "wrogich państw". Sprawowali oni nawet pieczę nad dwoma nieślubnymi synami dyktatora już po wybuchu wojny w Ukrainie.

Zachodni nauczyciele dzieci Putina. Dyktator płaci im kokosy

Portal potwierdził, że Putin i jego partnerka zatrudniali około 20 specjalistów do opieki nad dziećmi w latach 2017-2025. Wśród nich znajdowali się obywatele m.in. Wielkiej Brytanii, RPA, Nowej Zelandii, Niemiec, Austrii i Irlandii. Dziennikarze potwierdzili nazwiska tych nauczycieli. Nad ich rekrutacją czuwać miała pracownica Akademii Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR).

Dziennikarze oszacowali na podstawie dziesiątki umów, raportów płatności i wyciągów bankowych, ile ów guwernantki i nauczyciele mogli zarabiać. Kwoty robią wrażenie. Za tydzień pracy nauczycielki z krajów anglojęzycznych mogły otrzymywać nawet 1500 funtów tygodniowo.

Sistema zaznacza, że średnie pensje oscylowały w granicach 8 tys. dolarów amerykańskich netto miesięcznie. Trzeba jednak podkreślić, że opiekunów dzieci dyktatora wymagano pracy przez 60 godzin w tygodniu zamiast standardowych 40. Osoby zatrudnione w 40-godzinnym wymiarze zarabiały nieco mniej.

Pracownicy mogli też liczyć na dodatkowe bonusy i premie, ale ich wysokości nie ujawniono. Serwis Centrum Europy zwraca uwagę, że nieoficjalni opiekunowie nieślubnych dzieci Putina zarabiali około sześć i pół razy więcej niż przeciętne miesięczne rosyjskie wynagrodzenie w 2025 roku.

Zachodni nauczyciele dzieci Putina musieli przestrzegać surowych zasad

Jednak wysokie pensje to nie wszystko. Zachodni edukatorzy uczący i wychowujący dzieci Putina muszą stosować się do surowych zasad.

Rodzina Kabajewej wymagała od nich, żeby dzieci bardzo szybko zaczęły mówić płynnie po angielsku i niemiecku. Nauczyciele w trakcie zajęć mieli używać wyłącznie tych języków.

Co ciekawe, pedagodzy mieli też koniecznie stosować się do wymogu unikania rozmów z dziećmi na niektóre tematy.

"Nigdy nie narzucaj Dziecku swoich poglądów religijnych, politycznych ani ideologicznych. Nie omawiaj tematów związanych z relacjami seksualnymi ani edukacją seksualną bez uprzedniego uzgodnienia z Pracodawcą. Pod żadnym pozorem nie poruszaj tematów związanych z kwestiami LGBT" - takie instrukcje, zdaniem autorów śledztwa, mieli otrzymać zachodni pracownicy.