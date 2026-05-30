Marcin Kierwiński w sobotę rano opublikował na platformie X wpis, w którym przekazał najnowsze informacje dotyczące działań służb ws. fałszywych alarmów.

"Kolejne zatrzymania ws. fałszywych alarmów - łącznie zatrzymano 5 osób, 3 z nich mają już zasądzony areszt. Intensywne prace policji trwają. Planowane są kolejne zatrzymania i czynności śledcze. Zero tolerancji dla przestępców" - napisał.

Kierwiński poinformował o piątym zatrzymanym. Policja przekazała szczegół

Szczegóły na temat piątego zatrzymanego przekazali stołeczni policjanci. 29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego został ujęty przez funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw.

Mężczyzna jest podejrzewany o wykonanie 18 maja dwóch połączeń telefonicznych na numer alarmowy 112, informując o groźbie zdetonowania ładunku wybuchowego w jednej ze stacji telewizyjnych.

"Mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu dwa telefony komórkowe oraz komputer" - podano w komunikacie.

Sąd na wniosek prokuratury przychylił się do zastosowania trzymiesięcznego aresztu tymczasowego.

Fałszywy alarm w domu rodzinnym Karola Nawrockiego

Śledztwo dotyczy także głośnych incydentów z ostatnich dni, w tym interwencji służb w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Funkcjonariusze pojawili się na miejscu po zgłoszeniu dotyczącym rzekomego pożaru i zagrożenia życia.

Zdarzenie w mieszkaniu rodziny prezydenta jest badane i w tej sprawie nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów. - Kilka alarmów miało charakter zgłoszeń kaskadowych. Śledztwo będzie prowadzone w celu ustalenia innych osób biorących udział w tych czynach - przekazała prokuratura.

ZOBACZ: Kolejne zatrzymanie ws. serii fałszywych alarmów. Minister potwierdza



Do sprawy odniósł się wcześniej szef MSWiA Marcin Kierwiński, który zapewnił, że sprawca tego konkretnego alarmu zostanie ustalony. - Z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że namierzona zostanie osoba, która stoi za tym fałszywym alarmem - powiedział minister.

Kancelaria Prezydenta krytycznie oceniła reakcję państwa na serię fałszywych zgłoszeń. Szef KPRP Zbigniew Bogucki stwierdził, że problem dotyczy nadzoru i koordynacji działań służb. - Dobrze, że tak się dzieje, natomiast źle, że to się dzieje dopiero dzisiaj - powiedział w telewizji wPolsce24.

Policja powołała specjalną grupę

Do sprawy w trakcie konferencji prasowej odniósł się także rzecznik Komendanta Głównego Policji podinsp. Robert Opas. Podkreślił, że służby muszą reagować na każde zgłoszenie, ponieważ od tego często zależy ludzkie życie.

W połowie maja w Komendzie Głównej Policji powołano specjalną grupę zajmującą się analizą nasilających się incydentów. W jej skład weszli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, CBŚP oraz eksperci policyjnych biur zajmujących się informatyką i sprawami kryminalnymi.

ZOBACZ: Są zatrzymania po serii fałszywych alarmów. Szef MSWiA potwierdza

-To grupa, która ma za zadanie bardzo trudny materiał dowodowy, materiał procesowy, pozaprocesowy przygotować do tego, żeby skutecznie odnaleźć takie osoby i doprowadzić do ich skutecznego ukarania - powiedział Opas.