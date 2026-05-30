Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty I stopnia przed burzami dla 11 województw.

Ostrzeżenia IMGW - deszcze, silny wiatr i grad

Alerty w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim i małopolskim oraz we wschodnich częściach wielkopolskiego i dolnośląskiego, wejdą w życie o godz. 8:00 i potrwają do godz. 20 w sobotę.

W godzinach porannych w sobotę wygasły ostrzeżenia I stopnia przed burzami wydane dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz zachodnich części woj. wielkopolskiego i dolnośląskiego.

ZOBACZ: Pogoda może zepsuć święto. Na procesję Bożego Ciała warto się przygotować

"W sobotę burze wystąpią głównie w południowej i centralnej Polsce. Miejscami towarzyszyć im będą silniejsze porywy wiatru, około 70 km/h, opady deszczu, do 20 mm, punktowo 30 mm, lokalnie opady gradu" - poinformował IMGW.

Ostrzeżenia I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

W sobotę na wschodzie kraju będzie zachmurzenie małe stopniowo wzrastające do umiarkowanego i dużego, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami, po południu na zachodzie także z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, postępujące z zachodu na wschód; bez opadów tylko na krańcach północno-wschodnich.

Rano zanikające burze na południowym zachodzie; po południu burze utworzą się w centralnym pasie, od Kujaw po Śląsk i Małopolskę. W czasie burz prognozowana suma opadów do 25 mm. Temperatura maksymalna od 17 st. C, 19 st. C miejscami na Pomorzu, w centrum i na południu kraju do 22 st. C na wschodzie i 25 st. C na południowym zachodzie; chłodniej miejscami na środkowym i wschodnim wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich Karpat, od 14 st. C do 16 st. C.

ZOBACZ: Nadchodzi najgorętszy rok w historii pomiarów. Raport ONZ wskazuje wprost

Wiatr słaby i umiarkowany, za wyjątkiem północnego wschodu okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km/h. W szczytowych partiach gór wiatr w porywach do 70 km/h, początkowo w Sudetach do 90 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na południowym zachodzie kraju, także z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam też początkowo burze.

W czasie burz suma opadów do 15 mm. Temperatura minimalna od 10 st. C do 15 st. C, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, około 8 st. C. Wiatr słaby, początkowo miejscami umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km/h. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 60 km/h.

W niedzielę spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, na południowym zachodzie także małe. We wschodniej połowie kraju oraz miejscami na Pomorzu i w górach przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie i wschodzie możliwe burze z opadem około 10 mm.

Temperatura maksymalna około 18 st. C na północy i w rejonach podgórskich Karpat, od 20 st. C do 23 st. C na przeważającym obszarze i do 25 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w południowej części kraju okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 60 km/h.