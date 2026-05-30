Tegoroczne wydarzenia w ramach Africa Day Festival rozpoczęły się w piątek w Chatce Żaka. Najwięcej działo się jednak kolejnego dnia. Uczestnicy paneli odbywających się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, w tym ludzie nauki i biznesu, prowadzili żywe dyskusje na temat współpracy pomiędzy Polską a krajami afrykańskimi w dziedzinach kultury, przedsiębiorczości, czy edukacji.

Punktem kulminacyjnym obchodów był wypełniony kolorami pochód na Placu Litewskim. Parada Flag Afrykańskich zgromadziła nie tylko studentów, panelistów, czy pracowników ambasad, ale również zaciekawionych mieszkańców Lublina i turystów.

Africa Day Festival 2026. Ulicami Lublina przeszła wyjątkowa parada

Obecni na Krakowskim Przedmieściu mogli posłuchać tradycyjnej muzyki prezentowanej przez Zespół Muzyki Folklorystycznej "Lubelacy", podziwiać nietuzinkowe kolorowe stroje uczestników parady, czy obserwować pokazy taneczne. Na tych, którzy chcieli poznać bliżej afrykańską tradycję, czekała natomiast Afrykańska Wioska Kultury.

Na miejscu przybyłym dane było skosztować rozmaitych potraw kuchni Czarnego Lądu, zachwycać się prezentowanym rękodziełem, a nawet osobiście porozmawiać z artystami oraz osobami pochodzącymi z Afryki mieszkającymi obecnie w Polsce.

Spór wokół parady. Głos zabrali m.in. Krzysztof Bosak i Michał Krawczyk

Jeszcze zanim Afrida Day Festival się rozpoczął, w sieci wybuchła dyskusja, w której wziął udział m.in. lider Konfederacji Krzysztof Bosak. Polityk udostępnił na swoim profilu w serwisie X spot promujący wydarzenie i opatrzył go komentarzem: "Mieszkańcy Lublina, co z Wami jest nie tak, że wybieracie władze, które zasiedlają Wasze piękne miasto cudzoziemcami?".

Po drugiej stronie barykady stanął poseł KO Michał Krawczyk. "Od wczoraj skrajna prawica szczuje na festiwal kultury afrykańskiej, który ma odbyć się wkrótce w Lublinie. Co trzeba mieć w głowie, żeby tak nienawidzić innych ludzi?! Szczucie uderza w akademicki i międzynarodowy charakter naszego miasta. Zagraniczni studenci i goście budują nasz rozwój gospodarczy, a prawicowy hejt buduje jedynie mur nienawiści. Jesteście żałośni" - napisał.

Do sprawy ustosunkował się też zastępca prezydenta Lublina Tomasz Fulara. "Nie damy się więc polityce strachu, którą próbują prowadzić członkowie Konfederacji" - wskazał i przytoczył dane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z których wynika, że "studenci w województwie lubelskim przynoszą ze sobą około 290 milionów złotych".

"W Polsce jest obecnie ponad 100 tysięcy studentów zagranicznych z czego około 9 tysięcy studiuje w Lublinie. Pochodzą ze 110 krajów świata" - przypomniał samorządowiec.