Żołnierze WOT ruszą na pomoc w gaszeniu pożaru. "Sytuacja jest bardzo poważna"

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wspomogą strażaków w akcji gaśniczej lasu pod Warszawą - poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. "Sytuacja jest bardzo poważna. Z ogniem walczy już blisko 400 strażaków i 75 pojazdów, kolejne siły są kierowane na miejsce" - przekazał.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński i wiceminister Wiesław Leśniakiewicz analizują mapę z dowódcami

Od kilku godzin na Mazowszu trwa akcja gaszenia lasu w powiatach wołomińskim i mińskim. W związku z pożarem zablokowana jest droga krajowa nr 50 na odcinku Stanisławów - Łochów. Ewakuowani są mieszkańcy wsi Ołdakowizna i Rządza w powiecie mińskim.

 

W piątek rano strażacy i policjanci walczący z ogniem dostaną wsparcie od żołnierzy WOT. "Od rana 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej rusza do wsparcia działań przy pożarze w powiecie wołomińskim i mińskim" - przekazał w czwartek przed północną Kosiniak-Kamysz w mediach społecznościowych.

 

"Sytuacja jest bardzo poważna" - ocenił. Poinformował, że z ogniem walczy już blisko 400 strażaków i 75 pojazdów, a na miejsce kierowane są kolejne siły.

 

"W sytuacjach zagrożenia Wojsko Polskie działa natychmiast - ramię w ramię ze służbami i społecznością lokalną" - podkreślił minister.

Minister Kierwiński na miejscu pożaru 

W czwartek po godz. 23. na miejscu odbył się briefing prasowy z udziałem wiceszefa MSWiA Wiesława Leśniakiewicza i przedstawicieli służb.

 

- Nie wiadomo, ile potrwa akcja ratowniczo-gaśnicza, wszystko będzie zależało od rozwoju sytuacji. (...) Konieczne było ograniczenie dostępu do kluczowych dróg na tym terenie. Działamy również we współpracy z samorządem lokalnym, który odpowiada za zabezpieczenie zaplecza logistycznego - powiedział wiceminister. 

 

Straż pożarna poinformowała, że na miejscu działań gaśniczych obecni są: minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, podsekretarz stanu w MSWiA Wiesław Leśniakiewicz oraz komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek wraz z zastępcą nadbryg. Sławomirem Sierpatowskim.

 

"Na bieżąco monitorowana jest sytuacja operacyjna oraz koordynowane są działania służb zaangażowanych w akcję gaśniczą. Priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców oraz opanowanie pożaru" - podkreślają strażacy.

 

