Zatrzymany pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zarzut szpiegostwa

Polska

Pracownik jednego z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa - poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz we wpisie zamieszczonym na platformie X.

"W dniu 27 maja w wyniku postanowienia prokuratora okręgowego w Poznaniu wydział do spraw wojskowych, został zatrzymany obywatel RP, pracownik jednego z zakładów Grupy PGZ, pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa - art. 130 paragraf 2" - przekazał Władysław Kosiniak Kamysz. 

 

W stosunku do zatrzymanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. "Materiał dowodowy zgromadziła SKW przy wsparciu ABW" - dodał wicepremier.

 

Na wiadomość przekazaną przez ministra obrony zareagował koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. "Kolejny podejrzany o szpiegostwo w areszcie. Dobra robota SKW, ABW i prokuratury!" - napisał na platformie X.
 

Wkrótce więcej informacji...

Maria Literacka / polsatnews.pl
