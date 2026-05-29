Zatrzymany pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zarzut szpiegostwa

"W dniu 27 maja w wyniku postanowienia prokuratora okręgowego w Poznaniu wydział do spraw wojskowych, został zatrzymany obywatel RP, pracownik jednego z zakładów Grupy PGZ, pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa - art. 130 paragraf 2" - przekazał Władysław Kosiniak Kamysz.

W stosunku do zatrzymanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. "Materiał dowodowy zgromadziła SKW przy wsparciu ABW" - dodał wicepremier.

Na wiadomość przekazaną przez ministra obrony zareagował koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. "Kolejny podejrzany o szpiegostwo w areszcie. Dobra robota SKW, ABW i prokuratury!" - napisał na platformie X.



Wkrótce więcej informacji...