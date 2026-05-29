"Zanim będzie za późno!". Tusk apeluje do prezydentów Polski i Ukrainy

Premier odniósł się do zapowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącej możliwego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, podkreślając, że nie chce spekulować na temat działań głowy państwa.

- Proszę mnie nie pytać, co zrobi prezydent, bo od dłuższego czasu nie czuję się w najmniejszym stopniu uprawniony do wyobrażenia sobie, co pan prezydent ma zamiar zrobić. Wiemy tylko tyle, że prezydentowi z dużo większą łatwością przychodzi wetowanie i blokowanie niż pomaganie, więc trudno tu być optymistą - powiedział.

"Narusza polską wrażliwość". Tusk komentuje decyzję Zełenskiego

Szef rządu zaznaczył jednocześnie, że decyzje władz Ukrainy dotyczące polityki historycznej "naruszają polską wrażliwość" i niepotrzebnie podnoszą temperaturę sporu wokół dziedzictwa UPA. - Prezydent Zełenski i nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki i każdego Polaka to ponure dziedzictwo - stwierdził.

Premier ocenił jednak, że zarówno Kijów, jak i Warszawa powinny wykazać się "wyobraźnią i wrażliwością", by nie dopuścić do pogorszenia relacji polsko-ukraińskich.

Podkreślił, że współpraca obu państw wobec zagrożenia ze strony Rosji pozostaje "bezcenna", a eskalacja historycznych sporów byłaby korzystna wyłącznie dla Moskwy. - Jeśli prezydent Zełenski i prezydent Nawrocki będą liderami sporów historycznych i emocji, to na Kremlu naprawdę będą mieli powód do radości - ostrzegł.

"Jeśli pokłócimy się o przeszłość, ktoś inny wygra przyszłość. Prezydent Ukrainy powinien to wreszcie rozumieć. Polski też. Zanim będzie za późno!" - dodał później we wpisie na platformie X.

Prezydent chce odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego. Fala komentarzy

- Bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i posła Płaczka, który wysłał do mnie taki apel. I 8 czerwca odbędzie się posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego. Zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Oczywiście to nie jest decyzja prezydenta, ostateczna decyzja jest prezydenta, ale mówiąc państwu o pewnych mechanizmach, musi odbyć się kapituła. Jestem oburzony - stwierdził wcześniej prezydent Karol Nawrocki w rozmowie z dziennikarzami.

"Brawo Panie Prezydencie!" - pochwalił tę inicjatywę były premier Leszek Miller. "Udało się. Prawdopodobnie 8 czerwca zbierze się Kapituła Orderu Orła Białego, podczas której prezydent Nawrocki zaproponuje pozbawienie Zełenskiego Orderu Orła Białego. Nie będzie Ukraina pluć nam w twarz" - napisał także Konrad Berkowicz z Konfederacji.

Pytany komentarz wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że decyzja Zełenskiego nadaniu oddziałowi nazwy UPA jest nie do przyjęcia, jednak relacje z Ukrainą powinny być budowane na partnerstwie, co jest w świetle tej decyzji trudne, lecz potrzebne.

- Czy wniosek prezydenta daje nadzieję na zbudowanie tych partnerskich, przyjacielskich relacji i upamiętnienie ofiar? Nie sądzę. Ja uważam, że lepiej by zrobił, gdyby wziął za telefon i zadzwonił do prezydenta Zełenskiego i powiedział, że fundamentalnie nie zgadzamy się z tą decyzją. Nie wiem, czy taki symboliczny gest jest rozwiązaniem. Ja bym to zrobił inaczej - skomentował.