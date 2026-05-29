Ważą się losy Iranu. Trump zwołuje spotkanie w Situation Room
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że jeszcze w piątek spotka się z doradcami w Situation Room w Białym Domu, aby podjąć ostateczną decyzję dotyczącą porozumienia z Iranem. W opublikowanym wpisie przedstawił warunki, które - jego zdaniem - muszą zostać spełnione przez Teheran.
"Iran musi zgodzić się na to, że nigdy nie będzie miał broni nuklearnej ani bomby" - napisał Trump w serwisie Truth Social. Prezydent USA odniósł się również do sytuacji w cieśninie Ormuz. Jak stwierdził, szlak wodny powinien zostać natychmiast otwarty dla nieograniczonej żeglugi w obu kierunkach.
Donald Trump stawia warunki Iranowi
Trump poinformował, że wszystkie miny morskie znajdujące się w rejonie cieśniny mają zostać usunięte. Według niego część z nich została już zneutralizowana przez Amerykanów poprzez detonację.
Jak dodał, za usunięcie pozostałych ładunków ma odpowiadać Iran. "Statki, które utknęły w cieśninie w związku z naszą wspaniałą i bezprecedensową blokadą morską, która teraz zostanie zniesiona, mogą rozpocząć proces powrotu do domu!" - napisał amerykański przywódca.
Trump poinformował także, że zapasy wzbogaconego uranu mają zostać wydobyte i zniszczone. Według niego działania te miałyby zostać przeprowadzone przez USA we współpracy z Iranem oraz Międzynarodową Agencją Energii Atomowej.
ZOBACZ: Irański uran dla Rosji? "Nie wiem, skąd pochodzą te doniesienia"
Spotkanie w Situation Room
W końcowej części wpisu Trump zapowiedział, że nie przewiduje żadnej wymiany pieniędzy. Jak zaznaczył, pozostałe kwestie zostały już uzgodnione.
"Spotkam się teraz w Situation Room, by podjąć ostateczną decyzję" - oświadczył. Situation Room to centrum operacyjne w Białym Domu wykorzystywane przez prezydentów USA podczas najważniejszych kryzysów i operacji związanych z bezpieczeństwem państwa.
W czwartek amerykańskie media informowały, że negocjatorzy USA i Iranu mieli uzgodnić ramy porozumienia dotyczącego zakończenia wojny. Według tych doniesień umowa zakłada przedłużenie zawieszenia broni o 60 dni oraz rozpoczęcie negocjacji dotyczących irańskiego programu jądrowego. Źródła związane z administracją USA potwierdziły te informacje.Czytaj więcej