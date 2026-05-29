"Iran musi zgodzić się na to, że nigdy nie będzie miał broni nuklearnej ani bomby" - napisał Trump w serwisie Truth Social. Prezydent USA odniósł się również do sytuacji w cieśninie Ormuz. Jak stwierdził, szlak wodny powinien zostać natychmiast otwarty dla nieograniczonej żeglugi w obu kierunkach.

Donald Trump stawia warunki Iranowi

Trump poinformował, że wszystkie miny morskie znajdujące się w rejonie cieśniny mają zostać usunięte. Według niego część z nich została już zneutralizowana przez Amerykanów poprzez detonację.

Jak dodał, za usunięcie pozostałych ładunków ma odpowiadać Iran. "Statki, które utknęły w cieśninie w związku z naszą wspaniałą i bezprecedensową blokadą morską, która teraz zostanie zniesiona, mogą rozpocząć proces powrotu do domu!" - napisał amerykański przywódca.

Trump poinformował także, że zapasy wzbogaconego uranu mają zostać wydobyte i zniszczone. Według niego działania te miałyby zostać przeprowadzone przez USA we współpracy z Iranem oraz Międzynarodową Agencją Energii Atomowej.

ZOBACZ: Irański uran dla Rosji? "Nie wiem, skąd pochodzą te doniesienia"

Spotkanie w Situation Room

W końcowej części wpisu Trump zapowiedział, że nie przewiduje żadnej wymiany pieniędzy. Jak zaznaczył, pozostałe kwestie zostały już uzgodnione.

"Spotkam się teraz w Situation Room, by podjąć ostateczną decyzję" - oświadczył. Situation Room to centrum operacyjne w Białym Domu wykorzystywane przez prezydentów USA podczas najważniejszych kryzysów i operacji związanych z bezpieczeństwem państwa.

W czwartek amerykańskie media informowały, że negocjatorzy USA i Iranu mieli uzgodnić ramy porozumienia dotyczącego zakończenia wojny. Według tych doniesień umowa zakłada przedłużenie zawieszenia broni o 60 dni oraz rozpoczęcie negocjacji dotyczących irańskiego programu jądrowego. Źródła związane z administracją USA potwierdziły te informacje.