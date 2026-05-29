Ustawa o statusie osoby najbliższej. Posłowie zagłosowali

Projekt zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która – rejestrowana w USC – umożliwi stronom m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.

Sejm zdecydował ws. ustawy. Prezydent przekazał decyzję

Wcześniej posłowie i posłanki nie przychylili się do wniosków o odrzucenie ustawy, złożonych przez kluby PiS, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej oraz koło Demokracji Bezpośredniej. Odrzucili także pakiet poprawek zgłoszonych przez posłankę Martę Stożek z partii Razem. Przyjęty został pakiet trzech poprawek zgłoszonych przez klub Lewicy, o charakterze doprecyzowującym i ujednolicającym.

Sejm uchwalił także ustawę dotyczącą przepisów wprowadzających status osoby najbliższej w związku.

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że jako "strażnik konstytucji" nie podpisze tej ustawy.

- W konstytucji jest wprost zapisane, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Nie podpiszę żadnego prawa, które będzie stanowić alternatywę dla małżeństwa, zgodnie ze swoimi deklaracjami w kampanii wyborczej, zgodnie z dobrą wolą, zgodnie z deklaracjami, z negocjacjami, które toczą się też w Pałacu Prezydenckim między różnymi środowiskami - przekazał dziennikarzom.

Prezydent zaznaczył jednak, że jest gotowy podpisać ustawę która "nie będzie ideologiczna, nie będzie stanowiła furtki dla alternatywy małżeństwa i podważania polskiej konstytucji.

- Jeśli znajdziemy rozwiązania, które pomogą osobom w statusie osoby najbliższej na funkcjonowanie formalne, administracyjne, a nie będą niosły ze sobą te rozwiązania ideologicznej presji czy próby podważania wyjątkowego statusu małżeństwa, to taką ustawę podpiszę. Mam nadzieję, że to uda się wypracować - podsumował.

Ustawa o statusie osoby najbliższej. Koalicja popiera, opozycja przeciw

W środę komisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących statusu osoby najbliższej w związku i umowy o wspólnym pożyciu podsumowała prace, które trwały od marca do maja. Podczas posiedzenia plenarnego wniosła o uchwalenie obu projektów.

Przedstawiciele KO, PSL-u, Lewicy, Centrum i Polski 2050 zadeklarowali poparcie dla obu projektów. Podczas dyskusji podkreślali, że regulacje dot. statusu osoby najbliższej w związku mają na celu zapewnienie podstawowych praw i poczucia bezpieczeństwa osobom żyjącym w związkach nieformalnych - zarówno heteroseksualnych, jak i jednopłciowych.

Przewodnicząca komisji nadzwyczajnej Urszula Pasławska (PSL), przypomniała, że kwestii regulacji związków nieformalnych nie udało się rozwiązać od 22 lat - projekty złożone m.in. przez SLD, Ruch Palikota i Nowoczesną albo były odrzucane, albo trafiały do zamrażarki, co - jej zdaniem - było efektem przyjętej logiki: "wszystko albo nic".

Zaznaczyła, że wypracowane rozwiązania mają charakter kompromisowy.

- Przegrywamy dzisiaj na każdym poziomie, jeśli chodzi o trybunały międzynarodowe. Jesteśmy jednym z pięciu krajów, które nie mają żadnej regulacji w tej sprawie - stwierdziła.

Poseł Michał Wójcik w imieniu klubu PiS złożył wniosek o odrzucenie projektów w drugim czytaniu. O propozycji rządu powiedział, że "to jeden z najgroźniejszych projektów w tej kadencji parlamentu", który jest atakiem na instytucję małżeństwa, w konstytucji definiowanego jako związek kobiety i mężczyzny.

- Dokładnie tam, gdzie jest małżeństwo, wy chcecie wprowadzić ten związek zawarty umową. To jest oszustwo wobec społeczeństwa - stwierdził. Zdaniem Wójcika, jest to pierwszy krok do legalizacji małżeństw jednopłciowych i adopcji dzieci przez takie pary.

Z wnioskiem o odrzucenie projektów wystąpił również Michał Wawer (Konfederacja), który przypomniał, że dzień wcześniej brak poparcia dla projektu zapowiedział szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker. Wyraził opinię, że status osoby bliskiej został dopisany do wszystkich tych przepisów, które w obowiązującym porządku prawnym dotyczą małżeństw.