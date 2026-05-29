Jak przypomina amerykański dziennik, artykuł 4 pozwala państwom członkowskim NATO zwołać konsultacje z sojusznikami, gdy uznają, że zagrożone są ich bezpieczeństwo, integralność terytorialna lub niezależność polityczna. Mechanizm ten nie oznacza automatycznie działań wojskowych, ale może poprzedzać dalsze decyzje podejmowane przez Sojusz.

Rumunia analizuje odpowiedź po uderzeniu drona

Minister spraw zagranicznych Rumunii Oana Țoiu w wywiadzie telewizyjnym stwierdziła, że piątkowy incydent "należy do kategorii zdarzeń uzasadniających użycie takich narzędzi", jak artykuł 4 NATO. Jednocześnie podkreśliła, że decyzja w tej sprawie wymaga konsultacji z sojusznikami.

- Oczywiście zastosowanie artykułu 4 jest wspólną decyzją. To część dyskusji o możliwościach, które mamy obecnie - powiedziała szefowa rumuńskiej dyplomacji.

Do sprawy odniósł się również prezydent Rumunii Nicușor Dan. Poinformował, że zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego i zapowiedział podjęcie odpowiednich działań wobec Rosji. Podkreślił także, że Rumunia nie dopuści do przeniesienia skutków wojny prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie na swoich obywateli.

Czym jest artykuł 4 NATO?

Artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego umożliwia państwu członkowskiemu zainicjowanie konsultacji w sytuacji, gdy uzna ono, że zagrożone są jego bezpieczeństwo, integralność terytorialna lub niezależność polityczna. Samo uruchomienie tego mechanizmu nie oznacza jeszcze zastosowania artykułu 5 NATO.

"New York Times" przypomina, że artykuł 5 został użyty tylko raz w historii Sojuszu - po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych. Z kolei do artykułu 4 odwoływano się dziewięć razy od powstania NATO, w tym 24 lutego 2022 roku, w dniu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.

Rosyjski dron spadł na budynek w Gałaczu

W piątek rosyjski dron uderzył w budynek mieszkalny w rumuńskim Gałaczu. Bezzałogowiec trafił w mieszkanie na dziesiątym piętrze, powodując wybuch i pożar. Dwie osoby zostały ranne. Rumuńskie ministerstwo obrony przekazało, że dron był rosyjski i naruszył przestrzeń powietrzną kraju podczas nocnego ataku Rosji na cele w Ukrainie położone w pobliżu granicy.

Po incydencie wsparcie dla Rumunii zadeklarowali m.in. szef NATO Mark Rutte oraz przedstawiciele Unii Europejskiej. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała dalsze zwiększanie presji na Rosję, a Kaja Kallas określiła zdarzenie jako poważne naruszenie suwerenności Rumunii i europejskiej przestrzeni powietrznej.

