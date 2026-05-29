"Realne umowy, realne pieniądze". Wpłynęła pierwsza zaliczka z SAFE

"6,5 mld euro z programu SAFE właśnie trafiło na konto w BGK! Realne umowy, realne pieniądze. Dotrzymujemy słowa" - napisała w mediach społecznościowych Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu ds. programu SAFE.

Unijny program SAFE przewiduje 150 mld euro wsparcia w postaci m.in. niskooprocentowanych pożyczek, przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Polska, która jest największym beneficjentem programu, wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów.

Polska ma pozyskać z programu ok. 43,7 mld euro, czyli ponad 180 mld zł.

Pierwsza zaliczka w ramach SAFE. "Rusza w imponującym tempie"

Informację przekazaną przez Sobkowiak-Czarnecką potwierdził premier Donald Tusk.

- Wpłynęła pierwsza zaliczka z SAFE, to jest 6 miliardów euro na nasze konto. Ten program rusza w imponującym tempie i jestem z tego powodu, jak się domyślacie, bardzo szczęśliwy - stwierdził w piątkowej rozmowie z mediami.

Szef rządu odniósł się do wydarzeń minionej nocy, gdy dron wleciał na teren Rumunii i uderzył w blok mieszkalny, wskazując na zasadność finansowania polskich sił zbrojnych.

- To nieprzypadkowo między innymi te pieniądze z SAFE i ciężka praca MON-u, Agencji Uzbrojenia, Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale też prywatnych firm - wyliczał szef rządu.

Polska ma być "potęgą dronową". Deklaracja Tuska

- Będziemy współpracowali z naszymi partnerami na rzecz tego, żeby Polska stała się potęgą dronową. Start nie był prosty, ale rzeczywiście w tej chwili wychodzimy na prostą i nie mam żadnych wątpliwości, i to nie dlatego że rosyjski dron spadł na budynek mieszkalny w Rumunii, tylko ze względu na nasze bezpieczeństwo i nasze doświadczenia - mówił premier.

- Tak, będziemy budowali drony, będziemy produkowali dużą ilość najnowocześniejszych dronów, zarówno prywatnie, jak i za publiczne pieniądze i tu, proszę mi wierzyć, będziemy dobrze przygotowani - zapewnił Tusk.

W czwartek w Dowództwie Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni zostały podpisane pierwsze umowy w ramach unijnego mechanizmu SAFE dotyczące cyberbezpieczeństwa, opiewające na 3 mld zł. Tusk zadeklarował powiedział, że do końca tygodnia zawarte zostaną kontrakty na kwotę 100 mld zł.

Do końca tego tygodnia rząd ma czas na zawarcie umów w ramach SAFE. Premier podkreślił podczas czwartkowej uroczystości, że z pieniędzy z SAFE korzystać będzie ponad 10 tysięcy polskich firm, a do 30 maja rządowi udało się zagospodarować w umowach 100 mld zł.