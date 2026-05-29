Przewoził rannego Schumachera do szpitala. "Presja była"
Ponad 12 lat po tragicznym wypadku Michaela Schumachera we francuskich Alpach głos zabrał pilot śmigłowca ratunkowego, który transportował legendę Formuły 1 do szpitala. - Presja była, bo wiedziałem, że był czczony niemal jak bóg. Ale dla mnie był po prostu kolejnym ciężko rannym człowiekiem - przyznał.
Do wypadku Michaela Schumachera doszło 29 grudnia 2013 roku podczas jazdy na nartach w Méribel. Siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1 doznał poważnego urazu głowy i został przetransportowany do szpitala w Grenoble. Później wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej.
Pilot śmigłowca ratunkowego Yannick Dainese po latach opowiedział francuskiemu dziennikowi "L'Équipe" o kulisach tamtej akcji. Jak relacjonował, tego dnia pracował dla SAF Hélicoptères, gdy nadeszło zgłoszenie o rannym narciarzu, którego trzeba pilnie przewieźć do szpitala.
Wypadek Schumachera. Pilot śmigłowca ratunkowego przerywa milczenie
Dainese wspominał, że początkowo nie wiedział, kim jest poszkodowany. Sytuacja zmieniła się, gdy jeden z ratowników, wysiadając z lekarzem ze śmigłowca, powiedział: "Lecimy po Schumachera".
Pilot przyznał, że początkowo uznał te słowa za żart. Dopiero później zrozumiał, że chodzi o Michaela Schumachera. Jak mówił, potwierdziły to polecenia przełożonych: załoga miała wyłączyć mikrofony i kamery GoPro, a dziennikarzom nie pozwolono towarzyszyć ekipie ratunkowej.
Według relacji Dainese'a trasa narciarska została zabezpieczona, a na miejscu znajdowali się głównie ratownicy i lekarze. Pilot podkreślił, że podczas akcji nikt nie prowadził zbędnych rozmów - każdy koncentrował się na swoim zadaniu.
ZOBACZ: Szantażowali rodzinę Schumachera. Domagali się milionów euro
Lot do szpitala w Grenoble trwał około 25 minut. W tym czasie lekarze kontrolowali stan Schumachera, a w śmigłowcu panowała niemal całkowita cisza. Dainese zaznaczył, że w tamtym momencie nie znał jeszcze skali obrażeń kierowcy.
- Presja była, bo wiedziałem, że był czczony niemal jak bóg. Ale dla mnie był po prostu kolejnym ciężko rannym człowiekiem - powiedział pilot.
Kilka dni po wypadku Dainese ponownie pojawił się przy szpitalu w Grenoble, transportując innego pacjenta. Jak wspominał, okolice placówki były wówczas pełne ludzi, autobusów i czerwonych flag. Porównał tę scenę do toru Formuły 1.
Pilot tłumaczył, że przez lata nie mówił publicznie o akcji ratunkowej z szacunku dla prywatności rodziny Schumachera.
Michael Schumacher jest najbardziej utytułowanym niemieckim kierowcą w historii Formuły 1. Zdobył siedem tytułów mistrza świata. Od wypadku w 2013 roku nie pojawia się publicznie, a jego rodzina konsekwentnie chroni informacje o stanie zdrowia sportowca.Czytaj więcej