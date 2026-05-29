Przewoził rannego Schumachera do szpitala. "Presja była"

Świat

Ponad 12 lat po tragicznym wypadku Michaela Schumachera we francuskich Alpach głos zabrał pilot śmigłowca ratunkowego, który transportował legendę Formuły 1 do szpitala. - Presja była, bo wiedziałem, że był czczony niemal jak bóg. Ale dla mnie był po prostu kolejnym ciężko rannym człowiekiem - przyznał.

Michael Schumacher w kombinezonie wyścigowym z ręką na głowie.
East News / AFP PHOTO / YASUYOSHI CHIBA
Michael Schumacher w 2012 roku na Grand Prix Brazylii Formuły 1

Do wypadku Michaela Schumachera doszło 29 grudnia 2013 roku podczas jazdy na nartach w Méribel. Siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1 doznał poważnego urazu głowy i został przetransportowany do szpitala w Grenoble. Później wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej.

 

Pilot śmigłowca ratunkowego Yannick Dainese po latach opowiedział francuskiemu dziennikowi "L'Équipe" o kulisach tamtej akcji. Jak relacjonował, tego dnia pracował dla SAF Hélicoptères, gdy nadeszło zgłoszenie o rannym narciarzu, którego trzeba pilnie przewieźć do szpitala.

Wypadek Schumachera. Pilot śmigłowca ratunkowego przerywa milczenie

Dainese wspominał, że początkowo nie wiedział, kim jest poszkodowany. Sytuacja zmieniła się, gdy jeden z ratowników, wysiadając z lekarzem ze śmigłowca, powiedział: "Lecimy po Schumachera".

 

Pilot przyznał, że początkowo uznał te słowa za żart. Dopiero później zrozumiał, że chodzi o Michaela Schumachera. Jak mówił, potwierdziły to polecenia przełożonych: załoga miała wyłączyć mikrofony i kamery GoPro, a dziennikarzom nie pozwolono towarzyszyć ekipie ratunkowej.

 

Według relacji Dainese'a trasa narciarska została zabezpieczona, a na miejscu znajdowali się głównie ratownicy i lekarze. Pilot podkreślił, że podczas akcji nikt nie prowadził zbędnych rozmów - każdy koncentrował się na swoim zadaniu.

 

ZOBACZ: Szantażowali rodzinę Schumachera. Domagali się milionów euro

 

Lot do szpitala w Grenoble trwał około 25 minut. W tym czasie lekarze kontrolowali stan Schumachera, a w śmigłowcu panowała niemal całkowita cisza. Dainese zaznaczył, że w tamtym momencie nie znał jeszcze skali obrażeń kierowcy.

 

- Presja była, bo wiedziałem, że był czczony niemal jak bóg. Ale dla mnie był po prostu kolejnym ciężko rannym człowiekiem - powiedział pilot.

 

Kilka dni po wypadku Dainese ponownie pojawił się przy szpitalu w Grenoble, transportując innego pacjenta. Jak wspominał, okolice placówki były wówczas pełne ludzi, autobusów i czerwonych flag. Porównał tę scenę do toru Formuły 1.

 

Pilot tłumaczył, że przez lata nie mówił publicznie o akcji ratunkowej z szacunku dla prywatności rodziny Schumachera.

 

Michael Schumacher jest najbardziej utytułowanym niemieckim kierowcą w historii Formuły 1. Zdobył siedem tytułów mistrza świata. Od wypadku w 2013 roku nie pojawia się publicznie, a jego rodzina konsekwentnie chroni informacje o stanie zdrowia sportowca.

WIDEO: Najdłuższy tunel na świecie w budowie. Trasę wytyczono przez Bałtyk
mbd / mjo / polsatnews.pl / Bild
Czytaj więcej
FORMUŁA 1MICHAEL SCHUMACHERŚWIATWYPADEK

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 