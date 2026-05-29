- Dzisiaj trzeba powiedzieć jasno. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie - mówił prezydent, zapytany o nadanie jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych imienia "Bohaterów UPA".

Prezydent o wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. "Nie jest gotowa"

Nawrocki stwierdził, że posunięcie Zełenskiego udowadnia, że Ukraina nie jest gotowa na to, by stać się częścią wspólnoty europejskiej.

- To też dowód na to, że ci, którzy mówili, że Ukraina powinna wchodzić bez żadnych oczekiwań do Unii Europejskiej, bardzo się mylili. Prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym, gloryfikowania bandytów, morderców z Ukraińskiej Powstańczej Armii, nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej - powiedział w piątek dziennikarzom.

ZOBACZ: "Uderza w dialog między naszymi narodami". MSZ reaguje na decyzję Zełenskiego

Jak stwierdził, "w rodzinie europejskiej nie można gloryfikować bandytów i morderców, którzy mordowali kobiety i dzieci, mordowali Polaków". Postawę ukraińskiego przywódcy określił jako "nierozsądną lub nierozważną".

Zaznaczył też, że w sensie strategicznym wspieranie Ukrainy w jej oporze przeciwko Rosji i przeciwko "bandycie, którym jest Władimir Putin" jest celem Polski, jednak podkreślił, że "tak nie buduje się relacji między narodami".

Prezydent Ukrainy w środę nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię "Bohaterów UPA". Jak mówił, uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Nawrocki skrytykował Zełenskiego. Chce odebrać mu Order Orła Białego

Nawrocki poinformował, że "poważnie odniósł się do apelu narodu polskiego" i w związku z decyzją prezydenta Ukrainy, będzie wnioskował o odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Posiedzenie Kapituły w tej sprawie odbędzie się 8 czerwca.





Jak dowiedział się Polsat News, prezydent nie konsultował tej decyzji z Kapitułą Orła Białego. Zgodnie z polskim prawem, prezydent w nadzwyczajnych okolicznościach może odebrać Order Orła Białego po zasięgnięciu opinii Kapituły. Może to nastąpić, jeśli "nadanie orderu lub odznaczenia nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd" lub osoba odznaczona dopuściła się czynu niegodnego odznaczenia.

Opinia Kapituły nie jest jednak w tej kwestii wiążąca.

ZOBACZ: Rosyjski dron uderzył w blok w Rumunii. Są ranni

Wołodymyr Zełenski odebrał Order Orła Białego 5 kwietnia 2023 roku z rąk ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy. W uzasadnieniu decyzji podkreślono "znamienite zasługi w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka".

Order Orła Białego to najwyższy order Rzeczypospolitej, ustanowiony w 1705 r., reaktywowany w 1921 r. Nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny. Nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych.