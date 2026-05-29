- Co do orderów, to jest to prerogatywa prezydenta, więc oceńcie państwo sami tę decyzję. Mamy precedensy, Jaruzelski odbierał (order - red.) Breżniewowi, więc Nawrocki może odebrać Zełenskiemu - tak Radosław Sikorski skomentował zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącą złożenia przez niego wniosku o odebranie ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego.

- Zresztą jestem rozczarowany tym, że prezydent Zełenski nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej, ale sądzę, że premier Tusk już to podsumował celnie, mianowicie, że jeśli się pokłócimy o przeszłość, to kto inny narzuci nam przyszłość - mówił minister na konferencji prasowej w Sopocie. - I tak, powinny rozmawiać IPN-y, ale na polsko-ukraińskiej kłótni o przeszłość zyska tylko Putin - dodał.

Sikorski krytykuje Nawrockiego. "Nie stoi ponad państwem polskim"

Sikorski stwierdził, że prezydent "nie stoi ponad państwem polskim" i również musi respektować obowiązujące procedury. Jak zaznaczył, głowa państwa jest częścią systemu państwowego, a nie instytucją nadrzędną wobec rządu.

- Jeśli pan prezydent chciałby być prezydentem, który jest szefem władzy wykonawczej, to powinien był kandydować na prezydenta we Francji albo w USA. W Polsce prezydent nie jest szefem władzy wykonawczej, reprezentuje politykę prowadzoną przez rząd (...) - podkreślił szef MSZ.

a jeśli chodzi o współpracę, to proszę przeczytać art. 133 Konstytucji, który mówi, że to prezydent współpracuje z premierem i z właściwym ministrem, a nie na odwrót - powiedział.

Prezydent chce odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego

Wcześniej Karol Nawrocki poinformował, że "poważnie odniósł się do apelu narodu polskiego" i w związku z decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych imienia "Bohaterów UPA" wystąpi z wnioskiem o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego w tej sprawie odbędzie się 8 czerwca.

Jak dowiedział się Polsat News, prezydent nie konsultował tej decyzji z Kapitułą Orła Białego. Zgodnie z polskim prawem, prezydent w nadzwyczajnych okolicznościach może odebrać Order Orła Białego po zasięgnięciu opinii Kapituły. Może to nastąpić, jeśli "nadanie orderu lub odznaczenia nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd" lub osoba odznaczona dopuściła się czynu niegodnego odznaczenia.

Opinia Kapituły nie jest jednak w tej kwestii wiążąca.

Wołodymyr Zełenski odebrał Order Orła Białego 5 kwietnia 2023 roku z rąk ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy. W uzasadnieniu decyzji podkreślono "znamienite zasługi w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka".

Order Orła Białego to najwyższy order Rzeczypospolitej, ustanowiony w 1705 r., reaktywowany w 1921 r. Nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny. Nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych.