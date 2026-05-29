Polsat News liderem opiniotwórczości wśród stacji telewizyjnych

W najnowszym zestawieniu Instytutu Monitorowania Mediów Polsat News okazała się najbardziej opiniotwórczą telewizją w kwietniu br., osiągając niemal 2,7 tys. odniesień w innych mediach. "Duma i radość" - napisała w mediach społecznościowych jedna z dziennikarek naszej stacji Agnieszka Gozdyra.



Instytut Monitorowania Mediów Polsat News liderem rankingu najbardziej opiniotwórczych stacji telewizyjnych

Jednym z szeroko cytowanych tematów była wypowiedź rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, który w rozmowie z dziennikarzami Polsat News przekazał, że Karol Nawrocki podpisał 96 nominacji na pierwszy stopień oficerski dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Drugie miejsce w rankingu zajęła telewizja TVN24 z wynikiem ponad 2,6 tys. cytowań. Stacja była cytowana m.in. po rozmowie z ministrą edukacji Barbarą Nowacką, która zapowiedziała, że od 1 września 2026 roku edukacja zdrowotna stanie się obowiązkowym przedmiotem w szkołach.

Na trzeciej pozycji znalazł się TVP Sport, który uzyskał niemal 1,1 tys. powołań. Cytowania dotyczyły m.in. rozmów z selekcjonerem reprezentacji Polski Janem Urbanem oraz piłkarzami po przegranym meczu ze Szwecją, który pozbawił drużynę awansu na mistrzostwa świata.

Badanie IMM obejmuje okres od 1 do 30 kwietnia 2026 roku. Raport „Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce” powstaje na podstawie analizy cytowań w prasie, radiu, telewizji i portalach internetowych. Instytut Monitorowania Mediów prowadzi zestawienie nieprzerwanie od września 2003 roku.

mbd / mjo / polsatnews.pl