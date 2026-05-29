IBRiS na zlecenie Radia Zet zapytał Polaków, co sądzą na temat ekstradycji wiceprezesa PiS Zbigniewa Ziobry, który przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. "Czy Pana / Pani zdaniem władze USA powinny wydać Polsce Zbigniewa Ziobrę?" - usłyszeli uczestnicy najnowszego badania.

56,2 proc. respondentów uważa, że Ziobro powinien zostać przymusowo odesłany z powrotem do Polski. Odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 40,6 proc. osób, a "raczej tak" - 15,6 proc.

Przeciwników ekstradycji posła PiS jest nieco mniej. Łącznie 32,2 proc. ankietowanych twierdzi, że władze USA nie powinny wydawać polityka polskim służbom. "Zdecydowanie" temu przeciwnych jest 21 proc. osób, a "raczej" przeciwnych - 11,2 proc.

11,6 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Ekstradycja Zbigniewa Ziobry. Ponad połowa Polaków jest "za"

Wyborcy koalicji rządzącej są zgodni w sprawie ekstradycji byłego ministra sprawiedliwości - aż 96 proc. osób popierających Koalicję Obywatelską, Lewicę, Polskie Stronnictwo Ludowe lub Polskę 2050 uważa, że władze USA powinny wydać Ziobrę polskim władzom.

23 proc. wyborców opozycji (Prawa i Sprawiedliwości, Partii Razem, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej) chciałoby wydania Ziobry przez władze amerykańskie. 63 proc. osób uważa, że USA nie powinny stosować ekstradycji.

Ogólnopolski sondaż został zrealizowany przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), w dniach 22-23 maja 2026 r., na reprezentatywnej próbie 1067 osób.

Ziobro wróci do Polski? Ankietowani są zgodni

Podobny sondaż opublikował w środę również "Dziennik Gazeta Prawna". Respondenci zostali zapytani przez CBOS, czy ich zdaniem polski rząd powinien domagać się od Stanów Zjednoczonych ekstradycji Ziobry. Zwolenników tego rozwiązania było 61 proc. osób. Z kolei 26,4 proc. badanych było temu przeciwnych.

Ekstradycji wiceprezesa PiS najczęściej domagają się najmłodsi (76,5 proc. osób w grupie 18-24 lata). Postawa sceptyczna dominuje z kolei wśród najstarszych głosujących (50,3 proc. w grupie osób powyżej 60. roku życia).

Za zdecydowanymi działaniami na rzecz wydania Ziobry opowiada się 86,5 proc. wyborców lewicowych i 79,9 proc. respondentów z centrum. Na prawicy poparcie wynosi 36,1 proc., a większość badanych (51,5 proc.) jest przeciw.



Badanie CBOS dla przeprowadzono w dniach 18–20 maja 2026 r. metodą CATI, na ogólnopolskiej kwotowej próbie reprezentatywnej 1000 osób w wieku 18+.

Wiceprezes PiS wyjechał do USA. Polski rząd domaga się ekstradycji

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro — przebywający obecnie w Stanach Zjednoczonych — jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca politykowi, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

Na Ziobrze ciąży 26 prokuratorskich zarzutów. Politykowi grozi 25 lat pozbawienia wolności.

Polityk od kilku miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie został mu przyznany azyl polityczny. 10 maja Ziobro poinformował, że udał się do Stanów Zjednoczonych, by schronić się przed polskim wymiarem sprawiedliwości.

Szef MSZ Radosław Sikorski podkreślił, że Polska domaga się od USA anulowania wizy Zbigniewa Ziobry. Przekazał też, że sprawa byłego ministra sprawiedliwości została poruszona choćby w rozmowie z przedstawicielem amerykańskiego Departamentu Stanu na marginesie spotkania ministerialnego państw NATO.