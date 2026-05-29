Kolekcja należąca niegdyś do Józefa Stalina liczy około 40 tys. butelek rzadkich trunków z Gruzji i Francji. Część z nich pochodzi z początku XIX wieku.

Gruzińskie władze planują sprzedaż kolekcji na aukcji. Uzbierane pieniądze mają zostać przeznaczone na utworzenie szkoły winiarstwa w Gruzji. To jednak niejedyny cel przedsięwzięcia.

Aukcja ma pomóc "umieścić Gruzję na mapie kolekcjonerów" - wyjaśnił Irakli Gilauri, właściciel gruzińskiej marki winiarskiej Gilauri Wines, który współpracował przy tej inicjatywie z gruzińskim ministerstwem rolnictwa.

Gruzja jest uznawana za kolebkę winiarstwa. Według archeologów wino produkowano na terenie dzisiejszej Gruzji już około ośmiu tysięcy lat temu.

Stalin, który rządził Związkiem Radzieckim od 1924 roku do śmierci w 1953 roku, był miłośnikiem i kolekcjonerem win. W jego zbiorach znalazły się m.in. butelki z najsłynniejszych posiadłości w Bordeaux. Wcześniej należały one do cara Aleksandra III i jego syna Mikołaja II.

Po rewolucji rosyjskiej w 1917 roku bolszewicy przejęli carską kolekcję Romanowów. Później pieczę nad nią objął Stalin, który stopniowo uzupełniał zbiory o swoje ulubione gruzińskie trunki.

Do Tbilisi przyjechali już pierwsi kolekcjonerzy. Victor Chen z USA oglądał pokryte kurzem butelki, w których połyskiwał bursztynowy trunek.

- Czuję się jak Indiana Jones otwierający jaskinię. Może tam nie być nic, a może być coś wyjątkowego - powiedział, nawiązując do filmowego archeologa. - Niewiele jest dziś chwil, które można jeszcze uznać za historyczne. A to może być jedna z nich - dodał.

