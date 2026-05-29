Operacja Horyzont w Polsce. Szef MON ogłosił decyzję

Informacja o przedłużeniu operacji Horyzont pojawiła się na oficjalnym profilu wicepremiera.

"Polscy żołnierze nadal będą wspierać ochronę infrastruktury krytycznej, ważnych tras i strategicznych miejsc w całym kraju. To odpowiedź na zagrożenia sabotażem i działaniami hybrydowymi" - napisał Kosiniak-Kamysz.

"Bezpieczeństwo wymaga dziś obecność, współpracy służb i szybkiego reagowania! Dziękuję Marcinowi Kierwińskiemu i MSWiA za dobrą współpracę" - dodał.

Czym jest operacja Horyzont?

Oficjalnie operacja Horyzont wystartowała 21 listopada 2025 roku. Powodem jej uruchomienia były akty sabotażu i dywersji wymierzone w polski system transportowy m.in. eksplozja ładunku wybuchowego w listopadzie 2025 roku, która zniszczyła tor kolejowy w miejscowości Mika (powiat garwoliński) na trasie Warszawa - Dorohusk.

Jak wyjaśniono, operacja stanowi systemową i prewencyjną odpowiedź na toczącą się wobec Polski wojnę hybrydową oraz próby destabilizacji infrastruktury krytycznej. Udział w niej biorą żołnierze ze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP.

- Dziś funkcjonujemy w warunkach, których nie da się jednoznacznie określić ani jako czas pokoju, ani jako czas wojny. W obliczu rosnących zagrożeń hybrydowych oraz prób wywołania niepokojów społecznych kluczowe jest pełne współdziałanie wszystkich służb państwa - i właśnie na tym koncentrują się obecne działania rządu - mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiadając rozpoczęcie operacji.