Wicepremier Radosław Sikorski potępił piątkowy incydent w rumuńskim mieście Gałacz. Zapytany, jak wpływa to na bezpieczeństwo Sojuszu Północnoatlantyckiego, szef MSZ stwierdził, że jest to kolejne "niebezpieczne" ostrzeżenie dla NATO.

- Jesteśmy solidarni z Rumunią - powiedział w rozmowie z agencją Reutera.

Jak dodał, bez względu na charakter piątkowego zdarzenia, "Rosja wciąż jest zagrożeniem i musimy się przed tym bronić".

Rosyjski dron w Rumunii. Szefowa KE o "przekroczeniu granicy"

Incydent w Rumunii wywołał oburzenie wśród przywódców Unii Europejskiej. Swoje zaniepokojenie wyraziła między innymi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Rosyjska wojna agresji przekroczyła kolejną granicę. Rosyjski dron zaatakował gęsto zaludniony obszar w Rumunii, raniąc cywili. Na terytorium Unii Europejskiej. Jesteśmy w pełni solidarni z Rumunią i jej mieszkańcami" - pisała na platformie X.

"W miarę jak będziemy wzmacniać nasze bezpieczeństwo i środki odstraszające, zwłaszcza na naszej wschodniej granicy, zwiększymy zwiększać presję na Rosję" - dodała.

Szefowa KE przekazała, że unijny organ opracowuje obecne 21. pakiet sankcji dla Rosji.

"Eskalacja działań Rosji na terytorium UE jest lekkomyślna i nieodpowiedzialna. Potępiam z całą stanowczością to naruszenie rumuńskiej przestrzeni powietrznej i prawa międzynarodowego" - dodał przewodniczący Rady Europejskiej António Costa.

Dron w przestrzeni powietrznej NATO. Fala komentarzy polityków UE

Działania Rosji potępili również przywódcy państw wschodniej Europy. Zaniepokojenie wtargnięciem drona wyraziła między innymi prezydent Mołdawii Maia Sandu. "Republika Mołdawii w pełni solidaryzuje się z Rumunią i życzy szybkiego powrotu do zdrowia rannym w Gałaczu. Rosja stanowi zagrożenie dla wszystkich i należy ją powstrzymać" - komentowała w mediach społecznościowych.

"Po raz kolejny podkreśla to pilną potrzebę wywarcia maksymalnej presji na Rosję, aby zakończyła swoją brutalną i zbrodniczą wojnę, silniejszego wsparcia dla Ukrainy oraz zdecydowanych kroków w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO" - stwierdziła premier Litwy Inga Ruginienė. Jak dodała, "to nie może stać się nową rzeczywistością, do której po prostu się przyzwyczaimy".

Solidarność z Rumunią wyraził też minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna. "Rosja może słabnąć na polu bitwy, ale nadal dąży do swoich celów poprzez brutalne ataki dronów i rakiet. Rosnąca nerwowość Putina z powodu tych niepowodzeń zwiększa ryzyko niebezpiecznych incydentów" - pisał na platformie X. Zdaniem polityka najnowszy atak jest dowodem na to, że Federacja Rosyjska stanowi bezpośrednie zagrożenie dla państw NATO.

"Rosja przekracza kolejną granicę w swojej wojnie agresywnej przeciwko Ukrainie" - stwierdził prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Podobnego zdania jest również premier Czech Andrej Babiš. "Republika Czeska pewnie stoi u boku naszych sojuszników i równie mocno potępiamy trwającą rosyjską agresję wobec Ukrainy" - pisał w mediach społecznościowych.

NATO potępia działania Rosji. "Nierozważny" incydent w Rumunii

W piątek kolejny rosyjski dron wtargnął w przestrzeń powietrzną NATO. Maszyna rozbiła się na dachu bloku mieszkalnego w południowo-wschodnim mieście Gałacz w Rumunii. W wyniku incydentu ranne zostały dwie osoby. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja. O zdarzeniu poinformowało rumuńskie Ministerstwo Obrony.

"Nierozważne" postępowanie Rosji potępiło w piątek NATO, zapowiadając dalsze wzmacnianie obrony przeciw wszelkim zagrożeniom, w tym dronom.

"Potępiamy nierozważność Rosji. NATO będzie nadal wzmacniać obronę przeciw wszystkim zagrożeniom, w tym dronom" – napisała rzeczniczka NATO Allison Hart.