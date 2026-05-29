Do zdarzenia doszło na początku maja w Euskirchen na zachodzie Niemiec. Fotoradar został uruchomiony przez samochód dostawczy, który jechał 42 km/h w strefie ograniczenia prędkości do 30 km/h.

Gdy urządzenie wykonywało zdjęcie, przez środek kadru przechodziła starsza kobieta z balkonikiem. Seniorka zasłoniła tablicę rejestracyjną pojazdu, który przekroczył dozwoloną prędkość.

Niemcy. Kobieta z balkonikiem uchwycona na zdjęciu z fotoradaru

Policja z Euskirchen opublikowała wspomniane zdjęcie w mediach społecznościowych. "Na pierwszy rzut oka wyglądało to tak, jakby kobieta właśnie ustanowiła nowy rekord prędkości na chodziku lub chciała zmierzyć się z Usainem Boltem" - napisali niemieccy funkcjonariusze.

Zwrócili też uwagę, że błysk fotoradaru nie zrobił na kobiecie żadnego wrażenia: "Podczas gdy większość osób na zdjęciach z fotoradarów wygląda na zaskoczoną, ona zachowała pełen spokój - jakby takie spontaniczne sesje podczas kontroli prędkości były dla niej codziennością".

Kierowca furgonetki miał sporo szczęścia. Przechodząca przed pojazdem seniorka zasłoniła jego tablicę rejestracyjną, przez co policja nie mogła ustalić jego danych. W przeciwnym razie - jak podaje Deutsche Welle - zapłaciłby mandat w wysokości 50 euro.

Funkcjonariusze przypomnieli jednocześnie, że ograniczenia prędkości do 30 km/h obowiązują zwykle w miejscach, w których szczególnie ważne jest bezpieczeństwo pieszych - m.in. w pobliżu szkół, przedszkoli i osiedli mieszkaniowych.

mbd / mjo / polsatnews.pl