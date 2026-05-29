Nietypowa interwencja na cmentarzu, trwa akcja służb. "Ciężko było uwierzyć"

O nietypowej sytuacji poinformowano na oficjalnej stronie Szczecina.

"Uwaga! Na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie trwa akcja zabezpieczania dwóch łosi. Zwierzęta zostały zauważone w nocy. Nie wiadomo, jak dostały się na teren nekropolii. Na miejscu pracują służby oraz łowczy. Łosie są bardzo wystraszone, trwa ich poszukiwanie" - przekazano. Cmentarz ten jest największą nekropolią w Polsce i trzecią co do wielkości w Europie. Zajmuje powierzchnię ponad 170 ha.

"Łosie się spłoszyły". Trwa akcja służb na cmentarzu

Chwilę przed godz. 12 miejskie władze przekazały, że trwają poszukiwania, a według najnowszych informacji jeden z łosi wciąż jest na Cmentarzu Centralnym, drugi prawdopodobnie opuścił teren nekropolii.

- Ciężko było uwierzyć, że ten łoś pokonał tak wysokie ogrodzenie, ale okazuje się że faktycznie, na cmentarzu jest łoś, a po pół godzinie okazało się, że są dwa. Para trzymała się w takim ładnym krajobrazie doliny na terenie cmentarza. Niestety, rano ruszyły służby, wykaszarki, firmy montażowe i one niestety zrobiły taki szum, że łosie się spłoszyły - relacjonował łowczy miejski Ryszard Czeraszkiewicz i dodał, że łosie odłączyły się od siebie.

- Czekamy na ekipę z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, którzy mają dobry sprzęt do usypiania i przewozu - stwierdził.

Władze apelują, aby do zakończenia akcji mieszkańcy zachowali ostrożność i stosowali się do komunikatów służb, a także powstrzymywali się od wizyt na cmentarzu.

- Wjazd samochodów na cmentarz został ograniczony jedynie do konduktów pogrzebowych. Zamknięte są też bramy od ulicy Mieszka I. - poinformowała Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta.