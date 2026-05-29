Pożar w powiecie wołomińskim pod Warszawą wciąż trwa. Ogień strawił teren o powierzchni około 100 hektarów, a w piątek trwa gaszenie frontu pożaru i dogaszanie zarzewi. Chociaż pogoda będzie spokojna i wyżowa, jedno zjawisko może bardzo utrudnić pracę strażakom - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z powodu długotrwałej suszy sytuacja w wielu miejscach może być groźna.

Wyraźna nierównowaga w pogodzie. Przyjemniej na zachodzie

Za pogodę w naszym kraju odpowiada obecnie rozległy wyż Boris. Dzięki temu nie musimy się obawiać żadnych burz, a deszczu też praktycznie nie będzie. Przeważnie będzie pogodnie i słonecznie, choć na wschodzie może się pojawić więcej chmur i praktycznie tylko tam lokalnie może popadać słaby deszcz - prognozują specjaliści z IMGW.

ZOBACZ: Żołnierze WOT wysłani na pomoc w gaszeniu pożaru. "Sytuacja jest bardzo poważna"

Po chłodnej nocy, w trakcie której lokalnie przy gruncie w Łodzi zanotowano -1 st. C, czeka nas dzień z wyraźnym podziałem cieplnym. Na zachodzie w najcieplejszych piątkowych godzinach będzie do 26 st. C. W centrum może być o kilka stopni mniej, a najchłodniej na północnym wschodzie, gdzie nie będzie więcej niż 15 st. C.

WXCHARTS Na zachodzie będzie do 26 st. C, czyli miejscami o ponad 10 stopni więcej niż na północnym wschodzie

Pomimo możliwych słabych opadów deszczu we wschodniej Polsce, w rejonie pożarów raczej trudno liczyć na większe opady, które mogłyby pomóc stłumić płomienie. Możliwe nawet, że praktycznie przez cały dzień nie spadnie tam nawet kropla deszczu. Większym problemem będzie wiatr.

Walka z pożarem i pogodą. Mocne podmuchy

Zachodnia połowa Polski będzie nie tylko wyraźnie cieplejsza, ale też spokojniejsza: tam wiatr będzie słaby, za to na wschodzie powieje dość mocno, miejscami porywy osiągną do 60 km/h.

ZOBACZ: Pierwszy trop po pożarze lasu. "Wszystko wskazuje na podpalacza"

Wiatr może być dość silny również na Mazowszu, w powiecie wołomińskim. Niewykluczone, że tam, gdzie pracują strażacy, podmuchy mogą przekraczać 40 km/h. To może ułatwić przenoszenie się ognia i rozprzestrzenianie pożaru.

IMGW Prognoza pogody IMGW wskazuje silny wiatr w rejonie pożaru w powiecie wołomińskim na Mazowszu

Z powodu panujących obecnie warunków w "niemal całym kraju utrzymuje się wysokie i bardzo wysokie zagrożenie pożarowe" - informuje IMGW.

WXCHARTS We wschodniej połowie Polski powieje najsilniejszy wiatr. Znacznie spokojniej będzie na zachodzie

Panuje niska wilgotność, do tego nie ma opadów deszczu, a "we wschodniej połowie kraju porywisty wiatr", co sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia.

W dużej części Mazowsza oraz północnych rejonach Ziemi Łódzkiej panuje bardzo wysokie zagrożenie pożarowe.