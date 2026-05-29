Były premier Macedonii Północnej Nikoła Gruewski, który uciekł przed macedońskim wymiarem sprawiedliwości na Węgry w 2018 r., nadal przebywa w Budapeszcie, ponieważ otrzymał od rządu Viktora Orbana węgierskie obywatelstwo - poinformował w piątek za pośrednictwem platformy X węgierski dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi.

Były premier Macedonii Północnej ukrywa się na Węgrzech. Otrzymał obywatelstwo od rządu Orbana

Dziennikarz odniósł się też do Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, zauważając, że "kiedy premier Peter Magyar obiecał, że Węgry nie będą już schronieniem dla międzynarodowych przestępców, dwóch najważniejszych mieszkańców orbanowskiego obozu dla zbiegów wzięło to sobie do serca".

"Węgry pozostają jednak bezpieczną przystanią dla co najmniej jednego gościa. Źródło w węgierskim rządzie potwierdziło, że Gruewski (...) otrzymał obywatelstwo węgierskie w 2022 r. z powodu 'interesu państwa węgierskiego'" - poinformował Panyi. Powołując się na inne rządowe źródło, dodał, że były macedoński premier nadal przebywa w Budapeszcie.

ZOBACZ: Gdzie jest Ziobro? "W stanie Waszyngton; w najbardziej znanym Waszyngtonie, nie chcę ujawniać"

Panyi ocenił, że "pozycja Gruewskiego jest znacznie lepsza, niż kiedykolwiek była dla dwóch Polaków (Ziobry i Romanowskiego - red.), ponieważ o ile azyl można cofnąć, o tyle obywatelstwo jest znacznie trudniejsze do odebrania".

Romanowski, Ziobro i Gruewski. Kolejny polityk z pomocą od Orbana

Były premier Gruewski, wywodzący się z obecnie rządzącej w Macedonii Płn. konserwatywnej WMRO-DPMNE (Wewnętrzna Macedońska Organizacja Rewolucyjna - Demokratyczna Partia Macedońskiej Jedności Narodowej - red.), uciekł na Węgry, aby uniknąć kary dwóch lat więzienia w sprawie dotyczącej korupcji. Na Węgrzech otrzymał azyl, a kilka innych procesów toczyło się przeciwko niemu zaocznie. W jednym został skazany na dziewięć lat więzienia za nielegalne nabywanie nieruchomości za pieniądze przeznaczone jako datki na jego partię.

ZOBACZ: Jak Ziobro opuścił Węgry? Magyar wykluczył jedną z opcji

Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej mieszkał na Węgrzech, gdzie uzyskał ochronę od rządu ówczesnego premiera Viktora Orbana. Były minister sprawiedliwości jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuca mu się m.in., że jako szef MS kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Według prokuratury Ziobro miał popełnić 26 przestępstw.

Ochronę od Orbana otrzymał też wiceminister w resorcie Ziobry Marcin Romanowski, który schronił się na Węgrzech w 2024 r. Nie jest jasne, gdzie obecnie przebywa. Pod koniec maja opuścił mieszkanie zajmowane przez niego w Budapeszcie. Polskie media informowały, że był następnie widziany w Serbii i Chorwacji.