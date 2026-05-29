W programie wrócono do słów Andrija Sybihy, który komentował zapowiedź Karola Nawrockiego dotyczącą możliwego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Szef ukraińskiej dyplomacji stwierdził wcześniej, że prezydent Polski "jak dotąd, o ile wiadomo, nie odważył się przekroczyć granicy ukraińskiej".

Czartoryski: Sybiha straszy naszego prezydenta

Arkadiusz Czartoryski z PiS ocenił, że wypowiedź ukraińskiego ministra była próbą wywarcia presji na Karola Nawrockiego. - Oni już straszą. Andrzej Sibiha straszy naszego prezydenta. Niech prezydent Nawrocki spróbuje odebrać ten medal ukraińskiemu wojsku. Oni już nas zastraszają. To jest coś nieprawdopodobnego - podkreślił polityk PiS.

W dalszej części dyskusji Czartoryski przekonywał, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek ukraińskich Sił Zbrojnych imienia "Bohaterów UPA" nie była przypadkowa i powinna spotkać się z jednoznaczną reakcją Polski.

Mulawa: Jasionka powinna zostać zamknięta

Jeszcze dalej poszedł Krzysztof Mulawa z Konfederacji. Polityk stwierdził, że Wołodymyr Zełenski nie powinien przyjeżdżać do Polski do czasu wycofania swojej decyzji. - Ta osoba powinna nigdy do Polski nie wjechać, dopóty dopóki nie odwoła swojej decyzji - powiedział.

Mulawa zaproponował również ograniczenie współpracy z Ukrainą. - Jasionka, która była dotychczas do pełnej dyspozycji Ukraińców, powinna zostać zamknięta dla nich - stwierdził. Poseł dodał także, że przedstawiciele władz Ukrainy nie powinni pojawiać się w Polsce do czasu zmiany stanowiska przez Kijów.

Pawliczak: Takie słowa wykorzysta Rosja

Do propozycji przedstawionych przez Mulawę odniosła się Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej. Polityk przekonywała, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego została już negatywnie oceniona przez polskie władze, jednak eskalowanie sporu może przynieść korzyści Rosji.

W trakcie debaty zwracała uwagę, że podobne wypowiedzi mogą zostać wykorzystane przez rosyjskie media i propagandę. W podobnym tonie wypowiadał się również Sebastian Gajewski z Lewicy, który ocenił, że takim stanowiskom najchętniej przyklaskiwałby Kreml.