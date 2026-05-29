"Obywatele państw UE, powinniście zdać sobie sprawę, że wasze władze jednostronnie weszły w stan wojny z Rosją. Zachowajcie czujność i nie dziwcie się niczemu. Spokojny sen się skończył. Wiecie jednak, kogo pytać dlaczego" - napisał Miedwiediew, reagując na rozbicie się rosyjskiego bezzałogowca w Rumunii.

Wcześniej rumuńskie ministerstwo obrony poinformowało, że rosyjski dron naruszył przestrzeń powietrzną kraju. Sprzęt rozbił się na dachu budynku mieszkalnego w mieście Gałacz, wywołując pożar.

Według wstępnych informacji ranne zostały dwie osoby, które ewakuowały się o własnych siłach. Po wykryciu dronów w rumuńskiej przestrzeni powietrznej władze poderwały również dwa myśliwce F-16. Rumunia jest członkiem NATO od 2004 roku oraz należy do Unii Europejskiej.

To nie pierwszy taki wpis Dmitrija Miedwiediewa

Miedwiediew już wcześniej publikował wpisy, w których w ostrych słowach odnosił się do państw Zachodu. W maju komentował udany test rosyjskiego pocisku balistycznego Sarmat.

"Gratulacje dla wszystkich zachodnich 'przyjaciół' Rosji z okazji udanego testu strategicznego systemu rakietowego Sarmat. Teraz jesteście bliżej nas!" - napisał wówczas w mediach społecznościowych.

Rosyjski przywódca Władimir Putin określał wcześniej Sarmata mianem "najpotężniejszego pocisku na świecie". Według rosyjskich władz system ma rozpocząć pełnienie dyżurów bojowych pod koniec 2026 roku.