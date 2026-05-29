Reuters: Rosja chce osłabić Nikola Paszyniana

Reuters przypomina, że Armenia przez lata należała do najbliższych sojuszników Rosji na obszarze poradzieckim. Sytuacja zaczęła się zmieniać po dojściu do władzy Nikola Paszyniana w 2018 roku.

Według agencji premier stopniowo ograniczał zależność Erywania od Moskwy i rozwijał współpracę z państwami Zachodu. Reuters podaje również, że Kreml nie ukrywa niezadowolenia z tego kierunku polityki Armenii.

Jak zauważył cytowany przez agencję ekspert Carnegie Europe Thomas de Waal, Rosja traci dominującą pozycję, którą przez lata posiadała w Armenii.

W tle przewóz wyborców i kampanie dezinformacyjne

Reuters, powołując się na pięć źródeł, informuje, że rosyjscy urzędnicy mieli w ostatnich miesiącach rozmawiać o możliwości przewiezienia do Armenii obywateli pochodzenia ormiańskiego mieszkających w Rosji.

Według trzech źródeł analizowano scenariusz obejmujący nawet 100 tys. wyborców. Koszt takiej operacji miał zostać oszacowany na około 50 mln dolarów.

Agencja opisuje również działania dezinformacyjne wymierzone w rząd Paszyniana. Według urzędników cytowanych przez Reutersa miały one obejmować kampanie prowadzone w internecie oraz aktywność sieci botów powiązanych z Kremlem.

Samwel Karapetjan ma być wspierany przez Moskwę

Według trzech zachodnich urzędników cytowanych przez Reutersa Rosja wspiera w Armenii Samwela Karapetjana. To miliarder posiadający obywatelstwo Armenii i Rosji, który jest obecnie sądzony pod zarzutem nawoływania do obalenia władz.

Karapetjan nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów. Jego adwokat Robert Amsterdam powiedział Reutersowi, że jego klient nie ma wiedzy o jakimkolwiek wsparciu ze strony Rosji.

Reuters przypomina również wyniki jednego z majowych sondaży. Według badania partia premiera Paszyniana mogłaby liczyć na około 30 proc. głosów, podczas gdy ugrupowanie Karapetjana uzyskiwało około 6 proc.

Relacje Armenii i Rosji coraz bardziej napięte

Reuters wskazuje, że w ostatnich miesiącach napięcia między Moskwą a Erywaniem narastają. Rosyjskie władze krytykowały m.in. zbliżenie Armenii z Unią Europejską oraz kontakty władz w Erywaniu z Ukrainą.

Wcześniej Moskwa sygnalizowała również możliwość ograniczenia preferencyjnych warunków dostaw rosyjskiego gazu oraz utrudnień dla importu części armeńskich produktów na rynek rosyjski.