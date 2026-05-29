Konwój zgubił milion złotych. Ktoś go znalazł i ma teraz problem

Do zdarzenia doszło 18 maja tego roku na ulicy Łużyckiej w Zgorzelcu. Jak ustalili śledczy, podczas transportu wartości pieniężnych z niezabezpieczonej przestrzeni ładunkowej pojazdu wypadł worek z depozytem pieniężnym. W środku znajdowała się gotówka w łącznej kwocie około miliona złotych.

Konwojenci nie zauważyli od razu utraty depozytu i kontynuowali jazdę. Według ustaleń śledztwa worek zauważył przejeżdżający tą drogą mężczyzna. Miał zatrzymać pojazd, zabrać pieniądze do samochodu, a następnie odjechać z miejsca zdarzenia.

Zgorzelec. 51-latek miał zabrać milion złotych z ulicy. Grozi mu więzienie

Prokurator, wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu, podjął działania operacyjno-śledcze. Doprowadziły one do ustalenia i zatrzymania podejrzanego.

Po doprowadzeniu do Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu 51-latek usłyszał zarzut przywłaszczenia znalezionej rzeczy w postaci środków pieniężnych. Czyn zakwalifikowano z art. 284 par. 3 Kodeksu karnego. Grozi za niego kara do roku pozbawienia wolności.

ZOBACZ: Polowali na kierowców na rondach i skrzyżowaniach. Wyłudzili z polis OC ponad milion zł

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 50 tysięcy złotych.

Jak przekazała Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, mężczyzna nie był wcześniej karany sądownie. Do tej pory przywłaszczonych pieniędzy nie odzyskano.

Znalazłeś pieniądze? Oto co mówi prawo

W przypadku znalezienia dużej sumy pieniędzy prawo jasno określa, co należy zrobić. Zgodnie z przepisami osoba, która znajdzie cudzą własność, powinna niezwłocznie podjąć próbę ustalenia właściciela lub przekazać znalezisko odpowiednim służbom - najczęściej policji albo właściwemu staroście.

Szczególnie ostrożnie należy postępować wtedy, gdy okoliczności wskazują, że pieniądze mogły pochodzić z transportu wartości pieniężnych, przestępstwa lub zostały przypadkowo utracone. Zabranie gotówki i zatrzymanie jej dla siebie może zostać potraktowane jako przywłaszczenie znalezionej rzeczy, za co grozi odpowiedzialność karna.