Konfederacja ma kandydata na prezydenta Krakowa. Mentzen ogłosił nazwisko

Polska

Bartosz Bocheńczak został kandydatem Konfederacji w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Jego kandydaturę ogłoszono podczas piątkowego wiecu na Rynku Głównym. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen przekonywał, że nie zna lepszej osoby na to stanowisko.

Grupa ludzi w garniturach trzyma transparenty z napisem „Bocheńczak Kraków”. Na pierwszym planie widoczni są trzej mężczyźni w garniturach, z których jeden unosi ręce w geście radości, a dwaj pozostali trzymają transparenty.
PAP/Łukasz Gągulski
Sławomir Mentzen zaprezentował kandydata Konfederacji na prezydenta Krakowa

Przedterminowe wybory są konsekwencją referendum, w którym mieszkańcy Krakowa odwołali z urzędu Aleksandra Miszalskiego. Do czasu wyboru nowego prezydenta funkcję komisarza pełni Stanisław Kracik.

 

Zgodnie z Kodeksem wyborczym przedterminowe wybory powinny odbyć się w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.

Kraków. Mentzen przedstawił kandydata Konfederacji

Podczas wiecu w Krakowie Sławomir Mentzen podkreślał, że Bartosz Bocheńczak jest związany z miastem od urodzenia i sprawdził się podczas jego kampanii prezydenckiej.

 

- Nie znam lepszego kandydata na prezydenta miasta Krakowa. To przedsiębiorca, manager, całe życie związany z Krakowem, człowiek niezwykle oszczędny - powiedział lider Konfederacji.

 

Mentzen pogratulował również mieszkańcom odwołania Aleksandra Miszalskiego w referendum. Krytycznie oceniał jego działania, wskazując m.in. na strefę czystego transportu, zadłużenie miasta oraz niespełnione - jego zdaniem - obietnice wyborcze.

 

ZOBACZ: Miszalski zabrał głos po referendum. "Nie da się mnie zabić"

Bartosz Bocheńczak zapowiada audyt i rozwój nowych technologii

Bocheńczak podziękował mieszkańcom, którzy zagłosowali za odwołaniem dotychczasowego prezydenta miasta. Jak ocenił, Kraków potrzebuje zmian i nowego kierunku rozwoju.

 

- Dlatego dzisiaj ogłaszam swój start w wyborach na prezydenta Krakowa - oświadczył. Kandydat Konfederacji zapowiedział przeprowadzenie audytu finansów miejskich i spółek komunalnych. Zadeklarował również, że Kraków powinien stać się centrum nowych technologii i miejscem przyciągającym innowacyjne firmy.

 

Bocheńczak opowiedział się za budową metra oraz rozwojem kolei aglomeracyjnej i parkingów wielopoziomowych. Zapowiedział także likwidację strefy czystego transportu.

 

Według kandydata Konfederacji mieszkańcy powinni mieć pełny dostęp do informacji o wydatkach miasta. W tym celu chce wprowadzić zasadę pełnej przejrzystości finansów publicznych i publikowania wydatków samorządu.

WIDEO: "Zdecydowana większość nie głosowała". Polityk KO reaguje na sondażowe wyniki referendum w Krakowie
Karol Płatek / mjo / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
AUDYT FINANSÓWBARTOSZ BOCHEŃCZAKKONFEDERACJAKRAKÓWNOWE TECHNOLOGIEPOLSKAREFERENDUMSŁAWOMIR MENTZENWYBORY PREZYDENCKIE

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 