Konfederacja ma kandydata na prezydenta Krakowa. Mentzen ogłosił nazwisko
Bartosz Bocheńczak został kandydatem Konfederacji w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Jego kandydaturę ogłoszono podczas piątkowego wiecu na Rynku Głównym. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen przekonywał, że nie zna lepszej osoby na to stanowisko.
Przedterminowe wybory są konsekwencją referendum, w którym mieszkańcy Krakowa odwołali z urzędu Aleksandra Miszalskiego. Do czasu wyboru nowego prezydenta funkcję komisarza pełni Stanisław Kracik.
Zgodnie z Kodeksem wyborczym przedterminowe wybory powinny odbyć się w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.
Kraków. Mentzen przedstawił kandydata Konfederacji
Podczas wiecu w Krakowie Sławomir Mentzen podkreślał, że Bartosz Bocheńczak jest związany z miastem od urodzenia i sprawdził się podczas jego kampanii prezydenckiej.
- Nie znam lepszego kandydata na prezydenta miasta Krakowa. To przedsiębiorca, manager, całe życie związany z Krakowem, człowiek niezwykle oszczędny - powiedział lider Konfederacji.
Mentzen pogratulował również mieszkańcom odwołania Aleksandra Miszalskiego w referendum. Krytycznie oceniał jego działania, wskazując m.in. na strefę czystego transportu, zadłużenie miasta oraz niespełnione - jego zdaniem - obietnice wyborcze.
ZOBACZ: Miszalski zabrał głos po referendum. "Nie da się mnie zabić"
Bartosz Bocheńczak zapowiada audyt i rozwój nowych technologii
Bocheńczak podziękował mieszkańcom, którzy zagłosowali za odwołaniem dotychczasowego prezydenta miasta. Jak ocenił, Kraków potrzebuje zmian i nowego kierunku rozwoju.
- Dlatego dzisiaj ogłaszam swój start w wyborach na prezydenta Krakowa - oświadczył. Kandydat Konfederacji zapowiedział przeprowadzenie audytu finansów miejskich i spółek komunalnych. Zadeklarował również, że Kraków powinien stać się centrum nowych technologii i miejscem przyciągającym innowacyjne firmy.
Bocheńczak opowiedział się za budową metra oraz rozwojem kolei aglomeracyjnej i parkingów wielopoziomowych. Zapowiedział także likwidację strefy czystego transportu.
Według kandydata Konfederacji mieszkańcy powinni mieć pełny dostęp do informacji o wydatkach miasta. W tym celu chce wprowadzić zasadę pełnej przejrzystości finansów publicznych i publikowania wydatków samorządu.