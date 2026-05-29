Przedterminowe wybory są konsekwencją referendum, w którym mieszkańcy Krakowa odwołali z urzędu Aleksandra Miszalskiego. Do czasu wyboru nowego prezydenta funkcję komisarza pełni Stanisław Kracik.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym przedterminowe wybory powinny odbyć się w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.

Kraków. Mentzen przedstawił kandydata Konfederacji

Podczas wiecu w Krakowie Sławomir Mentzen podkreślał, że Bartosz Bocheńczak jest związany z miastem od urodzenia i sprawdził się podczas jego kampanii prezydenckiej.

- Nie znam lepszego kandydata na prezydenta miasta Krakowa. To przedsiębiorca, manager, całe życie związany z Krakowem, człowiek niezwykle oszczędny - powiedział lider Konfederacji.

Mentzen pogratulował również mieszkańcom odwołania Aleksandra Miszalskiego w referendum. Krytycznie oceniał jego działania, wskazując m.in. na strefę czystego transportu, zadłużenie miasta oraz niespełnione - jego zdaniem - obietnice wyborcze.

Bartosz Bocheńczak zapowiada audyt i rozwój nowych technologii

Bocheńczak podziękował mieszkańcom, którzy zagłosowali za odwołaniem dotychczasowego prezydenta miasta. Jak ocenił, Kraków potrzebuje zmian i nowego kierunku rozwoju.

- Dlatego dzisiaj ogłaszam swój start w wyborach na prezydenta Krakowa - oświadczył. Kandydat Konfederacji zapowiedział przeprowadzenie audytu finansów miejskich i spółek komunalnych. Zadeklarował również, że Kraków powinien stać się centrum nowych technologii i miejscem przyciągającym innowacyjne firmy.

Bocheńczak opowiedział się za budową metra oraz rozwojem kolei aglomeracyjnej i parkingów wielopoziomowych. Zapowiedział także likwidację strefy czystego transportu.

Według kandydata Konfederacji mieszkańcy powinni mieć pełny dostęp do informacji o wydatkach miasta. W tym celu chce wprowadzić zasadę pełnej przejrzystości finansów publicznych i publikowania wydatków samorządu.