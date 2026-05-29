Ukraina reaguje na spór o "bohaterów UPA". MSZ: Nie chcieliśmy

Stanowisko ukraińskiego MSZ pojawiło się po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy honorowej nazwy "Bohaterów UPA". W Polsce wywołało to falę krytyki. Karol Nawrocki zapowiedział, że będzie wnioskował o odebranie prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego.

Ukraińskie MSZ wyraża żal po reakcji Polski

Rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj stwierdził, że reakcja części polskiej opinii publicznej i polityków stoi w sprzeczności z rozwojem relacji między oboma krajami w ostatnich miesiącach.

Jak podkreślił, przez ostatnie półtora roku Polska i Ukraina poczyniły postępy w sprawach historycznych. Wznowiono poszukiwania i ekshumacje miejsc pochówku, a także utworzono Kongres Historyków, który ma pomagać w rozwiązywaniu trudnych kwestii z przeszłości.

- Dyskusja dotycząca przeszłości powinna być merytoryczna i oparta na wiarygodnych źródłach. Nasza historia potwierdza, że na sporach między Ukraińcami i Polakami korzysta wyłącznie Moskwa - przekazał rzecznik ukraińskiego MSZ.

"Nie chcieliśmy obrazić narodu polskiego"

Tychyj odniósł się również do motywacji żołnierzy, którzy zabiegali o nadanie jednostce honorowej nazwy. Jak zaznaczył, dla ukraińskich wojskowych symbolika UPA oznacza przede wszystkim walkę przeciwko imperialnej polityce Moskwy i nie jest wymierzona przeciwko Polsce.

- Inicjując nadanie honorowego tytułu dla swojego pododdziału nasi żołnierze z pewnością nie mieli na celu obrażenia przyjaznego narodu polskiego. Dla nich walka UPA symbolizuje wyłącznie opór wobec imperialnej polityki Moskwy i w żadnym wypadku nie jest wymierzona przeciwko Polakom - przekazał.

MSZ przypomina o wspólnej historii Polski i Ukrainy

Rzecznik ukraińskiego resortu spraw zagranicznych zwrócił uwagę, że historia relacji między Polakami i Ukraińcami nie ogranicza się wyłącznie do konfliktów i tragicznych wydarzeń.

Przypomniał, że w czasie II wojny światowej dochodziło do tragedii i zbrodni po obu stronach, ale jednocześnie oba narody mają również doświadczenia wspólnej walki przeciw Moskwie.

W tym kontekście wymienił m.in. bitwę pod Orszą, Cud nad Wisłą oraz wspólną akcję polskiego i ukraińskiego podziemia przeciw NKWD w Hrubieszowie. Według Tychyja właśnie takie doświadczenia powinny stanowić fundament dalszego dialogu między oboma państwami.

Kijów deklaruje dalszy dialog

Ukraińskie MSZ zapewniło również, że pozostaje gotowe do dalszej współpracy z Polską w sprawach historycznych. Rzecznik podkreślił, że Ukraina konstruktywnie odpowiada na polskie wnioski dotyczące ekshumacji i chce kontynuować dialog bez niepotrzebnych emocji.

- Nie możemy pozwolić, aby kłótnie o przeszłość podważyły nasz opór wobec wspólnego wroga teraz, gdy Ukraina przy wsparciu Polski powstrzymuje rosyjską agresję. Jesteśmy wdzięczni Polsce i narodowi polskiemu, którzy od pierwszych minut tej niesprowokowanej i zbrodniczej wojny wspierają Ukrainę - przekazał przedstawiciel ukraińskiego MSZ.

Spór po decyzji Zełenskiego

Kontrowersje wywołała decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "Bohaterów UPA". Ukraińska Powstańcza Armia jest w Polsce uznawana za organizację odpowiedzialną za zbrodnię wołyńską.

W reakcji na decyzję prezydenta Ukrainy Karol Nawrocki zapowiedział, że będzie wnioskował o odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Sprawa wywołała szeroką dyskusję zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, a w kolejnych dniach głos zabierali przedstawiciele władz obu państw.