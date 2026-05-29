Dron w przestrzeni powietrznej kraju NATO. Rozbił się na dachu bloku

Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe i policja. Wcześniej ukraińskie siły powietrzne poinformowały o ataku grupy rosyjskich dronów w obwodzie odeskim w kierunku portu w mieście Reni. Monitoring zarejestrował około 16 Shahedów lecących w kierunku ukraińskiego miasta.

Odległość w linii prostej z Reni do Gałacza w Rumunii wynosi około 21 km. Jak przekazało rumuńskie ministerstwo obrony, bezzałogowiec był śledzony przez radary.

Dron na terytorium Rumunii. Dwie osoby ranne

Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne, ewakuowały się o własnych siłach. Rannym udzielono pomocy medycznej na miejscu. Pożar został ugaszony, ewakuowano 70 osób.

Rumuńska telewizja TVR poinformowała w piątek, powołując się na lokalne władze, że w okolicach miejscowości Basesti w okręgu Maramuresz w północno-zachodniej Rumunii znaleziono drona bez ładunku wybuchowego, teren został zabezpieczony.

Władze badają pochodzenie drona, który według doniesień ma rozpiętość skrzydeł około 3 metrów, oraz okoliczności, w jakich pojawił się na tym obszarze, dodała TVR.

W zeszłym miesiącu, podczas ostrzału terytorium Ukrainy, rosyjski dron naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną. Dron rozbił się w rejonie Barriera Traian w Gałaczach. Ambasador Rosji w Bukareszcie został wezwany do rumuńskiego ministerstwa spraw zagranicznych w związku z tym incydentem.

W lutym Rumunia wysłała myśliwce w powietrze, aby monitorować rosyjski atak na Ukrainę. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła drona 100 metrów od rumuńskiej wioski Kilia Veche, położonej na przeciwległym brzegu Dunaju.

