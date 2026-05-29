Będą nowe regulacje w sprawie gotówki. Unijne limity dla wszystkich krajów

Rozporządzenie wejdzie w życie 10 lipca 2027 r. i ma na celu walkę z praniem pieniędzy czy finansowaniem terroryzmu. Płatności w transakcjach handlowych przekraczające 10 000 euro (przy aktualnym kursie jest to powyżej 42 000 zł) będą mogły być realizowane wyłącznie bezgotówkowo. Naruszenie limitu wiązać się będzie z sankcjami ustalonymi indywidualnie przez każdy kraj.

Czy nowe przepisy są konieczne?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1624 z 31 maja 2024 roku przyjęte zostało w ramach pakietu AML (Anti-Money Laundering). Zgodnie z zapisami art. 80:

"Osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu towarami lub świadczenia usług mogą przyjmować lub dokonywać płatności wyłącznie w gotówce do kwoty 10 000 EUR, lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej lub obcej, niezależnie od tego, czy transakcja jest przeprowadzana w jednej operacji, czy w kilku operacjach pozornie ze sobą powiązanych".

W przeciwieństwie do dyrektyw, które wymagają implementacji przez krajowe parlamenty, rozporządzenie będzie stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich.

Wcześniejsze przepisy, wynikające z dyrektywy (UE) 2015/849, zakładały jedynie obowiązek stosowania procedur bezpieczeństwa przy płatnościach gotówkowych przekraczających 10 000 euro. Rozwiązanie to okazało się jednak nieskuteczne, ponieważ nie było obligatoryjne. Dlatego zdecydowano się na wprowadzenie bezpośrednio obowiązujących ograniczeń.

Od 10 lipca 2027 roku powyżej progu 10 tys. euro płatności będą musiały być realizowane w sposób umożliwiający identyfikację stron transakcji, np. przelewem lub kartą.

Kogo nie dotyczą limity gotówkowe?

Nowe ograniczenia będą dotyczyły wyłącznie transakcji handlowych. Płatności między osobami prywatnymi nadal pozostaną dozwolone bez limitu, pod warunkiem, że żadna ze stron nie prowadzi działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą danego towaru. Nie będzie też problemu z wypłaceniem większej kwoty z banku.

Regulacje przewidują również możliwość zwolnienia z limitów w nadzwyczajnych okolicznościach. Do takich sytuacji należą zdarzenia o charakterze siły wyższej.

Jak wygląda obecnie sytuacja w różnych państwach UE?

Rozporządzenie pozwala, aby państwa członkowskie przyjęły niższe limity po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym. Dotychczas podejście krajów było bardzo zróżnicowane:

we Francji i Hiszpanii - limit 1 000 euro

w Belgii - limit 3 000 euro

we Włoszech - limit 5 000 euro (dane centralnego banku włoskiego - Banca d'Italia)

w Chorwacji - limit 15 000 euro

w Polsce - limit ok. 3 500 euro (15 000 zł, ale wyłącznie w transakcjach między przedsiębiorcami)

w Niemczech - bez limitów, z wyjątkiem obrotu metalami szlachetnymi (powyżej 10 000 euro trzeba potwierdzić zawsze swoją tożsamość oraz wykazać pieniędzy)

red. / polsatnews.pl