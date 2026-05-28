Postanowienia w tej sprawie zostały wydane w październiku ubiegłego roku i miały związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Wobec polityka zastosowano wtedy środki zapobiegawcze oraz zabezpieczenie majątkowe obejmujące m.in. zajęcie rachunków bankowych, samochodu i ustanowienie hipoteki przymusowej.

Michał Woś reaguje po decyzji sądu

Do sprawy odniósł się sam Michał Woś, który opublikował wpis w mediach społecznościowych. "Kolejna klęska prokuratury Tuska w sprawie Pegasusa" - napisał polityk PiS na platformie X.

ZOBACZ: Zwrot w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Jest nowy komunikat sądu

W kolejnym wpisie przekazał, że sąd uchylił "wszystkie zakazy kontaktu", poręczenie majątkowe oraz zajęcie kont i samochodu. Dodał również, że hipoteka przymusowa na jego domu została uchylona wcześniej.

"Sąd rozjechał narrację Żurka i neoProk. Woźniaka o rzekomym 'przywłaszczeniu środków'" - napisał Woś. "Bilans? Już 8:0 dla mnie w sprawie Pegasusa" - dodał.

Śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości

Sprawa dotyczy śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z przekazaniem 25 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości na zakup systemu Pegasus dla CBA.

Zabezpieczenie majątkowe wobec Wosia było związane z zarzutem przywłaszczenia powierzonego mienia w postaci 25 mln zł.