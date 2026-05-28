Jest decyzja sądu ws. Michała Wosia. Uchylono środki prokuratury

Polska

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił środki zapobiegawcze zastosowane wobec posła PiS Michała Wosia przez Prokuraturę Krajową. Jak przekazał obrońca polityka mec. Adam Gomoła, uchylono również zabezpieczenie majątkowe wobec byłego wiceministra sprawiedliwości.

Mężczyzna w garniturze i krawacie stoi przed widownią w sali sejmowej.
Facebook/Michał Woś
Michał Woś

Postanowienia w tej sprawie zostały wydane w październiku ubiegłego roku i miały związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

 

Wobec polityka zastosowano wtedy środki zapobiegawcze oraz zabezpieczenie majątkowe obejmujące m.in. zajęcie rachunków bankowych, samochodu i ustanowienie hipoteki przymusowej.

Michał Woś reaguje po decyzji sądu

Do sprawy odniósł się sam Michał Woś, który opublikował wpis w mediach społecznościowych. "Kolejna klęska prokuratury Tuska w sprawie Pegasusa" - napisał polityk PiS na platformie X.

 

ZOBACZ: Zwrot w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Jest nowy komunikat sądu

 

W kolejnym wpisie przekazał, że sąd uchylił "wszystkie zakazy kontaktu", poręczenie majątkowe oraz zajęcie kont i samochodu. Dodał również, że hipoteka przymusowa na jego domu została uchylona wcześniej.

 

"Sąd rozjechał narrację Żurka i neoProk. Woźniaka o rzekomym 'przywłaszczeniu środków'" - napisał Woś. "Bilans? Już 8:0 dla mnie w sprawie Pegasusa" - dodał.

Śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości

Sprawa dotyczy śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z przekazaniem 25 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości na zakup systemu Pegasus dla CBA.

 

Zabezpieczenie majątkowe wobec Wosia było związane z zarzutem przywłaszczenia powierzonego mienia w postaci 25 mln zł.

WIDEO: Zgorzelski o ruchu prokuratury ws. Boguckiego: Zyska na tym PiS
Karol Płatek / polsatnews.pl
Czytaj więcej
FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCIMICHAŁ WOŚPEGASUSPISPOLSKAPROKURATURA KRAJOWASĄDZABEZPIECZENIE MAJĄTKOWE

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 