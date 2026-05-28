Informację o nowym terminie posiedzenia trzyosobowego składu sędziowskiego zamieścił Sąd Okręgowy w Warszawie. Jak wskazano, zażaleniem w sprawie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry juryści mieli zając się 8 września.

"Na skutek zmiany terminów urlopów składu orzekającego, zarządzeniem z dnia 27 maja 2026 roku został zmieniony termin posiedzenia na 1 lipca 2026 roku, godz. 9:30" - przekazano w czwartek, informując przy tym, że na 3 i 6 lipca zostały wyznaczone dodatkowe terminy posiedzeń.

Sprawa aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Zmienił się termin posiedzenia

Chodzi o sprawę dotyczącą zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. To właśnie ta placówka na początku lutego zadecydowała o zastosowaniu wobec Ziobry środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Wówczas prawnicy byłego ministra sprawiedliwości złożyli zażalenie. O tym kroku poinformował jeden z obrońców, mec. Bartosz Lewandowski, którzy przekazał za pośrednictwem platformy X, że zarzuty, jakie śledczy zamierzają postawić Ziobrze, "nie są nawet w dużym stopniu uprawdopodobnione, a zatem nie ma możliwości orzeczenia jakichkolwiek środków zapobiegawczych".

Prawnik dodał przy tym, że sąd "nie uwzględnił jednoznacznych dowodów świadczących o całkowitej niewinności" byłego ministra.

Sprawa Zbigniewa Ziobry. Co zarzuca się byłemu ministrowi sprawiedliwości?

Prokuratura chce przedstawić Ziobrze 26 zarzutów, spośród których najpoważniejszy dotyczy kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, w której skład miał wejść m.in. były wiceminister Marcin Romanowski. Grupa ta miała przywłaszczyć ponad 150 mln zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

W styczniu potwierdziło się, że Ziobro uzyskał azyl polityczny i ochronę międzynarodową na Węgrzech. Pomocy udzielił mu wówczas rząd Viktora Orbana. W kwietniu w tym kraju odbyły się wybory, w wyniku których doszło do zmiany władzy. Na początku maja były minister wyznał, że obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych.

W późniejszym czasie obecny szef Ministerstwa Sprawiedliwości, Waldemar Żurek, przekazał, że wniosek ekstradycyjny wobec Ziobry jest już gotowy. Poinformował również, że zostaną podjęte próby unieważnienia tzw. paszportu genewskiego (Genewski Dokument Podróży) - najprawdopodobniej to właśnie na jego mocy Ziobrze udało się dostać do USA.